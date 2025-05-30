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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27857
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.05.25 - 00:08
#6886
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Цитата:
abaika95:
Умер сам

То есть он уже мертвым рулил, пуля в труп прилетела? 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7960
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.05.25 - 06:11
#6887
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Цитата:
Эл-починно:
Не было там, казахов от слова совсем. Это факт. ПС- моя мать там родилась. Все говорили на

Про это, как раз таки я не спорю! Знаю были у нас и чисто немецкие и чисто украинские поселки и смешанные типа Чандака, где половина была немцы, половина казахи.
Я про то, что Вы заявили была Россия в виде СССР, а Казахстан и Украина это части большой России в виде СССР, перечитайте свой комментарий!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.05.25 - 11:23
#6888
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Цитата:
Эл-починно:
Да да плавали, знаем. И так когда и кем были Казахстан, как и Украина созданы? Не желаем ответить?

никем не были созданы они были
ханство у казахов с 15 века
самостийное государство у малоросов (украинцев) с 11 века
период оккупации россией и затем возрождение государств в естественных границах не считается созданием
это возвращение Цитата:
Эл-починно:
На карте покажете, как сократилась?

открой карту россия 19 века и сравни что есть у россии сейчас)))
есть тенденция к скукоживанию ?Цитата:
Эл-починно:
Я мой Казахстан, хотя и в составе СССР, всё же больше - но люблю

казахстан уже 34 года не в составе ссср
твоя любовь к тому казахстану это как любить римскую империю
было дааавно) Цитата:
maxsaf:
Как и Ресей (Россия) - чисто ваша Ордынская земля, просто вы оказались за бортом

а казахстан не крохобор, имея 9 территорию в мире за кусочками земли не гонится как "смехдержава"
пусть пока в россии ордынские земли посидят
придет время вернутся к независимости) Цитата:
maxsaf:
Ты за всех то не говори, Украина ищет, запросы шлёт

для проформы
Цитата:
maxsaf:
Тебе? А ты кто вообще?

а тебе чтоли показали?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.05.25 - 11:24
#6889
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Цитата:
maxsaf:
То есть он уже мертвым рулил, пуля в труп прилетела?

а ты видел как пуля в когото там прилетела? ты Наталья садыкова получается? на месте была?))
ну-ну расскажи как было)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.05.25 - 11:27
#6890
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Цитата:
Эл-починно:
это просто факты, которые вам лично не нравятся. Не было там, казахов от слова совсем. Это факт.

где не было казахов? в казахстане?))
а русские в россии были? а то может то чуваши и мордва были одни а мы и не знаем) Цитата:
Эл-починно:
моя мать там родилась. Все говорили на немецком, пока русские не пришли

какие злые русские
добрых немецких колонистов заставили на русском общаться) вот теперь и тебе приходится а так бы в германии жил пиво бы пил....ой а ты и так там))
ирония судьбы)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.05.25 - 11:30
#6891
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Пикуль в книге "на задворках империи" хорошо о немецких колонистах в рос империи высказался
сидели тут как британцы в африке думали хозяейва
русский не учили (гос язык на то время) с администрацией в штыки, местных обдирали, батракам не платили толком
а потом плакать начали, че это их злой сталин с мест обжитых согнал еще дальше в сибирь и казахстан и кинул в поле
ух какой нехороший сталин да эльпучмак?))
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.05.25 - 11:36
#6892
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Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!

Цитата:
Эл-починно:
ПС- моя мать там родилась. Все говорили на немецком, пока русские не пришли. В школу не отправили. Где во время занятий они по русски общались, а на переменах на немецком. Всё как и в Германии с переселенцами, только с точностью до наоборот. Никаких обид я тут не вижу, это жизнь.


Ключевые слова: пока русские не пришли, сами выше отмечаете, якобы ваши предки переселились в 18 веке на нынешнюю территорию Казахстана. Теперь понятно, чьи предки забрали лучшие земельные участки у казахов, до прихода к власти вождя Октябрьской революции товарища Ленина, который особо выделял заботу и внимание к коренным автохтонам инородцам, которые заслуживали собственные автономные образования.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.05.25 - 11:52
#6893
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Цитата:
Эл-починно:
Это не учижительные (слово то какое вымудрили) высказывания, это просто факты, которые вам лично не нравятся. Не было там, казахов от слова совсем. Это факт.


Тут тоже вклинюсь, пропаганда говорит, что казахов создал великий селекционер Ленин, якобы их ранее не было. Не менее великий историк всех времён и народов В.Путин, он-же победитель печенегов и половцев про государственность пытался что-то разъяснить. Якобы у казахов ранее не было государственности, но не учёл, что в 1465–1466 годы султаны Керей и Жанибек, представители династии Чингизидов (потомки Джучи, сына Чингисхана) создали в своё время Казахское ханство. Централизация и начало единого русского государства закончилось в 1480 году, после конца ордынского ига.
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