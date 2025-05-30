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≡ «Вывозили в степь, пугали пистолетами» - Ответчик по делу о пропаже 45 лошадей заявил о давлении в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51841
«Вывозили в степь, пугали пистолетами» - Ответчик по делу о пропаже 45 лошадей заявил о давлении в суде Костаная
Отправлено: 30.05.25 - 10:30
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В 2019 году у истца Айнура Нурпеисова пропали 45 голов лошадей. Он обратился в полицию, но виновного не удалось установить. Нурпеисов обвинил в краже Жумабека Тажахметова - жителя села Карамырза Карасуского района, который работал там пастухом.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27857
Re: «Вывозили в степь, пугали пистолетами» - Ответчик по делу о...
Отправлено: 30.05.25 - 10:30
#1
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Цитата:
Меня в степь вывозили, пистолетами пугали! - заявил он «НГ»

Абайка, Саба, чё он гонит, не может такого быть в Казахстане, он все выдумал. Завтра скажет, что мясо два раза в год ел. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18192
Re: «Вывозили в степь, пугали пистолетами» - Ответчик по делу о...
Отправлено: 30.05.25 - 11:18
#2
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Цитата:
maxsaf:
Завтра скажет, что мясо два раза в год ел.


рост убийств самый большой за последние 30 лет-статистические данные Канады
количество насильственных преступлений в 2022 по сравнению с 2015 годом вырос на 39%
когда будешь убегать из канады сверкая пятками не забудь крикнуть им что много мяса ел)) латиноамериканские банды это учтут)
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