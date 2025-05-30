Отправлено: - 11:18

maxsaf:

Завтра скажет, что мясо два раза в год ел.

Цитата:рост убийств самый большой за последние 30 лет-статистические данные Канадыколичество насильственных преступлений в 2022 по сравнению с 2015 годом вырос на 39%когда будешь убегать из канады сверкая пятками не забудь крикнуть им что много мяса ел)) латиноамериканские банды это учтут)