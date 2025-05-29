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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 20:38
#6871
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Цитата:
Эл-починно:
Кстати,не подскажешь, Казахстан с Украиной, тогда уже существовали? раз на то пошло? Или

Это только о территории или о ныне существующих, суверенных странах?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4324
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 20:42
#6872
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Цитата:
saba:
Это только о территории

А вам не всё равно? не к вам вроде вопрос был. И не я начал эту дилемму. Что вы всё вклиниваетесь не туда?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27856
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 20:45
#6873
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Цитата:
saba:
А может их вообще никогда не существовало? Появились ниоткуда и теперь права качают?

Отделились от киргизов, получили название от российской империи КАЗАК. Даже так и пишется, только К с хвостиком ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18185
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 22:11
#6874
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Цитата:
Эл-починно:
ПС - Кстати,не подскажешь, Казахстан с Украиной, тогда уже существовали?

Не не ты не спрыгивай давай СРУРУДИТ))

Чё там Россия как первую мировую остановила на каких условиях?))
Прибалтику, Украину, Белоруссию потеряла, немцы под Питером стояли

Это так Россия войны ОСТАНАВЛИВАЕТ?))
позорно?)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 22:12
#6875
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Цитата:
Эл-починно:
вам не всё равно

Странный вопрос! Почему мне должно быть всё равно, когда о моей стране уничижительно высказываются?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18185
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 22:16
#6876
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Цитата:
maxsaf:
Вопрос с убийцами Айдоса Садыкова решили? Он то мертвый, ему сложнее.

Ну пусть жена ищет
Остальным не интересно)
Да и к слову большие вопросы по его "убийству"
Раком болел последние три года
Труп не показали
Похороны закрытые
Жена не грустит, вон в марафонах участвует
Убийцы спокойно выехали из страны якобы
Может просто спектакль разыграли напоследок? Всем же понятно что Садыков никакой не правдоруб был а обычная шестерка из кланов спецслужб
Умер сам
А затем спецслужбы решили ему напоследок до конца реноме революционера выстроить?)))
Цитата:
Эл-починно:
Речь вёл только о территории.

Россия за последние 150 лет только и делает что сокращается в размерах
После ОСТАНОВЛЕННОЙ первой мировой потеряла Польшу,Финляндию навсегда
После развала СССР потеряла 14 республик
Сейчас вот пытается огрызки отгрызть да зубы ломает))
Не за горами развал российской федерации например сначала с преобразованием в конфедерацию народов Евразии)
Со столицей в Казани))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 22:17
#6877
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Цитата:
maxsaf:
российской империи КАЗАК. Даже

Ох если не знаете, то лучше бы и не писать!А то всё курам на смех получается! От российской империи мы получили тоже искаженное "кайсак". Как то не заморачивались особо в императорской канцелярии инородцами.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18185
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 22:18
#6878
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Цитата:
maxsaf:
Отделились от киргизов, получили название от российской империи КАЗАК. Даже так и пишется, только К с хвостиком

А казак как с русского переводится?)
А никак
Чужое это название, ордынское
Как и большинство названий в России начиная от сарытау (Саратов) кончая Байөлем (Байкал)
Россия на чужих землях живет))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4324
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 23:13
#6879
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Цитата:
saba:
Странный вопрос! Почему мне должно быть всё равно, когда о моей стране уничижительно высказываются?

Это не учижительные (слово то какое вымудрили) высказывания, это просто факты, которые вам лично не нравятся. Не было там, казахов от слова совсем. Это факт.
ПС- моя мать там родилась. Все говорили на немецком, пока русские не пришли. В школу не отправили. Где во время занятий они по русски общались, а на переменах на немецком. Всё как и в Германии с переселенцами, только с точностью до наоборот. Никаких обид я тут не вижу, это жизнь.

[Исправлено: Эл-починно, 30.05.2025 - 00:30]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4324
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 23:15
#6880
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Цитата:
abaika95:
Россия за последние 150 лет только и делает что сокращается в размерах

Да да плавали, знаем. И так когда и кем были Казахстан, как и Украина созданы? Не желаем ответить? 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 30.05.2025 - 00:15]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4324
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 23:17
#6881
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Цитата:
abaika95:
Россия за последние 150 лет только и делает что сокращается в размерах

На карте покажете, как сократилась? :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1672
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 23:28
#6882
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4324
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 23:38
#6883
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Цитата:
saba:
когда о моей стране уничижительно высказываются?

Да кстати, если, где чем и обидел, прошу простить. Я мой Казахстан, хотя и в составе СССР, всё же больше - но люблю. Иначе бы просто игнорил бы этот сайт.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27856
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.05.25 - 00:05
#6884
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Цитата:
abaika95:
Чужое это название, ордынское Как и большинство названий в России начиная от сарытау (Саратов) кончая Байөлем (Байкал) Россия на чужих землях живет))

Как и Ресей (Россия) - чисто ваша Ордынская земля, просто вы оказались за бортом :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27856
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.05.25 - 00:07
#6885
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Цитата:
abaika95:
Остальным не интересно)

Ты за всех то не говори, Украина ищет, запросы шлёт ;-)

Цитата:
abaika95:
Труп не показали

Тебе? А ты кто вообще? ))
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