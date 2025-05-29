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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 20:38
Цитата:
Это только о территории или о ныне существующих, суверенных странах?
Эл-починно:
Кстати,не подскажешь, Казахстан с Украиной, тогда уже существовали? раз на то пошло? Или
Кстати,не подскажешь, Казахстан с Украиной, тогда уже существовали? раз на то пошло? Или
Это только о территории или о ныне существующих, суверенных странах?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 20:42
Цитата:
А вам не всё равно? не к вам вроде вопрос был. И не я начал эту дилемму. Что вы всё вклиниваетесь не туда?
saba:
Это только о территории
Это только о территории
А вам не всё равно? не к вам вроде вопрос был. И не я начал эту дилемму. Что вы всё вклиниваетесь не туда?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 20:45
Цитата:
Отделились от киргизов, получили название от российской империи КАЗАК. Даже так и пишется, только К с хвостиком
saba:
А может их вообще никогда не существовало? Появились ниоткуда и теперь права качают?
А может их вообще никогда не существовало? Появились ниоткуда и теперь права качают?
Отделились от киргизов, получили название от российской империи КАЗАК. Даже так и пишется, только К с хвостиком
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18185
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 22:11
Цитата:
Не не ты не спрыгивай давай СРУРУДИТ))
Чё там Россия как первую мировую остановила на каких условиях?))
Прибалтику, Украину, Белоруссию потеряла, немцы под Питером стояли
Это так Россия войны ОСТАНАВЛИВАЕТ?))
позорно?)
Эл-починно:
ПС - Кстати,не подскажешь, Казахстан с Украиной, тогда уже существовали?
ПС - Кстати,не подскажешь, Казахстан с Украиной, тогда уже существовали?
Не не ты не спрыгивай давай СРУРУДИТ))
Чё там Россия как первую мировую остановила на каких условиях?))
Прибалтику, Украину, Белоруссию потеряла, немцы под Питером стояли
Это так Россия войны ОСТАНАВЛИВАЕТ?))
позорно?)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 22:12
Цитата:
Странный вопрос! Почему мне должно быть всё равно, когда о моей стране уничижительно высказываются?
Эл-починно:
вам не всё равно
вам не всё равно
Странный вопрос! Почему мне должно быть всё равно, когда о моей стране уничижительно высказываются?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18185
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 22:16
Цитата:
Ну пусть жена ищет
Остальным не интересно)
Да и к слову большие вопросы по его "убийству"
Раком болел последние три года
Труп не показали
Похороны закрытые
Жена не грустит, вон в марафонах участвует
Убийцы спокойно выехали из страны якобы
Может просто спектакль разыграли напоследок? Всем же понятно что Садыков никакой не правдоруб был а обычная шестерка из кланов спецслужб
Умер сам
А затем спецслужбы решили ему напоследок до конца реноме революционера выстроить?)))
Цитата:
Россия за последние 150 лет только и делает что сокращается в размерах
После ОСТАНОВЛЕННОЙ первой мировой потеряла Польшу,Финляндию навсегда
После развала СССР потеряла 14 республик
Сейчас вот пытается огрызки отгрызть да зубы ломает))
Не за горами развал российской федерации например сначала с преобразованием в конфедерацию народов Евразии)
Со столицей в Казани))
maxsaf:
Вопрос с убийцами Айдоса Садыкова решили? Он то мертвый, ему сложнее.
Вопрос с убийцами Айдоса Садыкова решили? Он то мертвый, ему сложнее.
Ну пусть жена ищет
Остальным не интересно)
Да и к слову большие вопросы по его "убийству"
Раком болел последние три года
Труп не показали
Похороны закрытые
Жена не грустит, вон в марафонах участвует
Убийцы спокойно выехали из страны якобы
Может просто спектакль разыграли напоследок? Всем же понятно что Садыков никакой не правдоруб был а обычная шестерка из кланов спецслужб
Умер сам
А затем спецслужбы решили ему напоследок до конца реноме революционера выстроить?)))
Цитата:
Эл-починно:
Речь вёл только о территории.
Речь вёл только о территории.
Россия за последние 150 лет только и делает что сокращается в размерах
После ОСТАНОВЛЕННОЙ первой мировой потеряла Польшу,Финляндию навсегда
После развала СССР потеряла 14 республик
Сейчас вот пытается огрызки отгрызть да зубы ломает))
Не за горами развал российской федерации например сначала с преобразованием в конфедерацию народов Евразии)
Со столицей в Казани))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 22:17
Цитата:
Ох если не знаете, то лучше бы и не писать!А то всё курам на смех получается! От российской империи мы получили тоже искаженное "кайсак". Как то не заморачивались особо в императорской канцелярии инородцами.
maxsaf:
российской империи КАЗАК. Даже
российской империи КАЗАК. Даже
Ох если не знаете, то лучше бы и не писать!А то всё курам на смех получается! От российской империи мы получили тоже искаженное "кайсак". Как то не заморачивались особо в императорской канцелярии инородцами.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18185
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 22:18
Цитата:
А казак как с русского переводится?)
А никак
Чужое это название, ордынское
Как и большинство названий в России начиная от сарытау (Саратов) кончая Байөлем (Байкал)
Россия на чужих землях живет))
maxsaf:
Отделились от киргизов, получили название от российской империи КАЗАК. Даже так и пишется, только К с хвостиком
Отделились от киргизов, получили название от российской империи КАЗАК. Даже так и пишется, только К с хвостиком
А казак как с русского переводится?)
А никак
Чужое это название, ордынское
Как и большинство названий в России начиная от сарытау (Саратов) кончая Байөлем (Байкал)
Россия на чужих землях живет))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 23:13
Цитата:
Это не учижительные (слово то какое вымудрили) высказывания, это просто факты, которые вам лично не нравятся. Не было там, казахов от слова совсем. Это факт.
ПС- моя мать там родилась. Все говорили на немецком, пока русские не пришли. В школу не отправили. Где во время занятий они по русски общались, а на переменах на немецком. Всё как и в Германии с переселенцами, только с точностью до наоборот. Никаких обид я тут не вижу, это жизнь.
[Исправлено: Эл-починно, 30.05.2025 - 00:30]
saba:
Странный вопрос! Почему мне должно быть всё равно, когда о моей стране уничижительно высказываются?
Странный вопрос! Почему мне должно быть всё равно, когда о моей стране уничижительно высказываются?
Это не учижительные (слово то какое вымудрили) высказывания, это просто факты, которые вам лично не нравятся. Не было там, казахов от слова совсем. Это факт.
ПС- моя мать там родилась. Все говорили на немецком, пока русские не пришли. В школу не отправили. Где во время занятий они по русски общались, а на переменах на немецком. Всё как и в Германии с переселенцами, только с точностью до наоборот. Никаких обид я тут не вижу, это жизнь.
[Исправлено: Эл-починно, 30.05.2025 - 00:30]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 23:15
Цитата:
Да да плавали, знаем. И так когда и кем были Казахстан, как и Украина созданы? Не желаем ответить?
[Исправлено: Эл-починно, 30.05.2025 - 00:15]
abaika95:
Россия за последние 150 лет только и делает что сокращается в размерах
Россия за последние 150 лет только и делает что сокращается в размерах
Да да плавали, знаем. И так когда и кем были Казахстан, как и Украина созданы? Не желаем ответить?
[Исправлено: Эл-починно, 30.05.2025 - 00:15]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 23:17
Цитата:
На карте покажете, как сократилась?
abaika95:
Россия за последние 150 лет только и делает что сокращается в размерах
Россия за последние 150 лет только и делает что сокращается в размерах
На карте покажете, как сократилась?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1672
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 23:28
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 23:38
Цитата:
Да кстати, если, где чем и обидел, прошу простить. Я мой Казахстан, хотя и в составе СССР, всё же больше - но люблю. Иначе бы просто игнорил бы этот сайт.
saba:
когда о моей стране уничижительно высказываются?
когда о моей стране уничижительно высказываются?
Да кстати, если, где чем и обидел, прошу простить. Я мой Казахстан, хотя и в составе СССР, всё же больше - но люблю. Иначе бы просто игнорил бы этот сайт.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.05.25 - 00:05
Цитата:
Как и Ресей (Россия) - чисто ваша Ордынская земля, просто вы оказались за бортом
abaika95:
Чужое это название, ордынское Как и большинство названий в России начиная от сарытау (Саратов) кончая Байөлем (Байкал) Россия на чужих землях живет))
Чужое это название, ордынское Как и большинство названий в России начиная от сарытау (Саратов) кончая Байөлем (Байкал) Россия на чужих землях живет))
Как и Ресей (Россия) - чисто ваша Ордынская земля, просто вы оказались за бортом
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.05.25 - 00:07
Цитата:
Ты за всех то не говори, Украина ищет, запросы шлёт
Цитата:
Тебе? А ты кто вообще? ))
abaika95:
Остальным не интересно)
Остальным не интересно)
Ты за всех то не говори, Украина ищет, запросы шлёт
Цитата:
abaika95:
Труп не показали
Труп не показали
Тебе? А ты кто вообще? ))
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