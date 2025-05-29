Цитата:
maxsaf:
Вопрос с убийцами Айдоса Садыкова решили? Он то мертвый, ему сложнее.
Ну пусть жена ищет
Остальным не интересно)
Да и к слову большие вопросы по его "убийству"
Раком болел последние три года
Труп не показали
Похороны закрытые
Жена не грустит, вон в марафонах участвует
Убийцы спокойно выехали из страны якобы
Может просто спектакль разыграли напоследок? Всем же понятно что Садыков никакой не правдоруб был а обычная шестерка из кланов спецслужб
Умер сам
А затем спецслужбы решили ему напоследок до конца реноме революционера выстроить?)))
Цитата:
Эл-починно:
Речь вёл только о территории.
Россия за последние 150 лет только и делает что сокращается в размерах
После ОСТАНОВЛЕННОЙ первой мировой потеряла Польшу,Финляндию навсегда
После развала СССР потеряла 14 республик
Сейчас вот пытается огрызки отгрызть да зубы ломает))
Не за горами развал российской федерации например сначала с преобразованием в конфедерацию народов Евразии)
Со столицей в Казани))