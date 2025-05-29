Отправлено: - 20:19

111:

А куда неблагонадежных и сочувствующих Гитлеру немцев согнали, разве не в казахские земли?

Цитата:Без понятия, мои ещё с 18-го века как минимум жили на территории Казахстана сегодняшнего, тогда в Безобразовке, казахов вообще не было.