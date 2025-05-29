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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:25
#6856
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россия такой логикой и русско японскую остановила)))
проиграла правда
но ведь ОСТАНОВИЛА!!! быстро орден учреждаем)) россия войны не начинает она их проигрывает..ой останавливает на чужих условиях)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4320
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:28
#6857
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Цитата:
abaika95:
россия такой логикой и русско японскую остановила)))

Ишь ты, что вспомнил. Ну и?

ПС - Кстати,не подскажешь, Казахстан с Украиной, тогда уже существовали? раз на то пошло? Или это как Сегодня принято говорить, на территориях сегодня существующих стран и далее по тексту ...

[Исправлено: Эл-починно, 29.05.2025 - 18:32]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7957
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 18:24
#6858
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Цитата:
Эл-починно:
существовали

С какого времени начинаем считать кто когда и где существовал! От Рождества Христова или от сотворения мира?
Когда Римская империя тоже войны останавливала существовала ли тогда Германия? Или где была Монголия со своим Чингисханом во времена империи Цин?
У Вас случайно нет помощника по фамилии Мединский?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4320
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 18:27
#6859
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Цитата:
saba:
У Вас случайно нет помощника по фамилии Мединский?

К вам у меня пока вопросов нет! ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 18:29
#6860
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
Казахстан с Украиной, тогда уже существовали?

А куда неблагонадежных и сочувствующих Гитлеру немцев согнали, разве не в казахские земли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 18:31
#6861
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Ладно, все хорошо, но в России сейчас пропаганда педофилии идет, это плохо
Через время эти педофилы наводнять и Казахстан будут, насиловать наших девочек и еще платить им за это..
Забор тоже не поставить
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 18:33
#6862
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И вот эта вот педофилия полный результат СВО..
Где теперь школьницам государство официально платит за ЭТО.
Ужос, что с нами русскими происходит?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4320
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 18:33
#6863
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Ладно разрядим обстановку. Кто летал в Турцию? почему на таблах указан Aktybinsk, а не Актобе? :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 19:11
#6864
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27853
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 19:13
#6865
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Цитата:
abaika95:
Подпишем и живы останемся Живому легче решить вопрос чем мёртвому правда?

Вопрос с убийцами Айдоса Садыкова решили? Он то мертвый, ему сложнее.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4320
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 20:19
#6866
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Цитата:
111:
А куда неблагонадежных и сочувствующих Гитлеру немцев согнали, разве не в казахские земли?

Без понятия, мои ещё с 18-го века как минимум жили на территории Казахстана сегодняшнего, тогда в Безобразовке, казахов вообще не было.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7957
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 20:28
#6867
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Цитата:
YESNO:

Хочу сказать, что русские — не рабы. Мы просто в оккупации. Нас расстреливают «Градом» и минами пропаганды, жесточайшими режут законами, убивают каждый день нашу память, наш ум, наш дух. Но мы держимся, мы стоим, и среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовут себя рабами.
Ю.Шевчук.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7957
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 20:30
#6868
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Цитата:
Эл-починно:
казахов вообще не было.

А может их вообще никогда не существовало? Появились ниоткуда и теперь права качают?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4320
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 20:34
#6869
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Цитата:
saba:
А может их вообще никогда не существовало? Появились ниоткуда и теперь права качают?

Ну так Вы же у нас историк, вот и выясняйте. Я подобного не утверждал. Речь вёл только о территории. Если что найдёте, мне если что тоже интересно будет. Так что флаг в руки. ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7957
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 20:36
#6870
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Цитата:
Эл-починно:
ещё с 18-го

Точно с 18 века? Очень большая редкость немцы в Российской империи, кроме двух столиц! Оренбург только в середине 18 века был образован, но Безобразовка раньше конечно!
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