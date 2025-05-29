Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:25
россия такой логикой и русско японскую остановила)))
проиграла правда
но ведь ОСТАНОВИЛА!!! быстро орден учреждаем)) россия войны не начинает она их проигрывает..ой останавливает на чужих условиях)
проиграла правда
но ведь ОСТАНОВИЛА!!! быстро орден учреждаем)) россия войны не начинает она их проигрывает..ой останавливает на чужих условиях)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:28
Цитата:
Ишь ты, что вспомнил. Ну и?
ПС - Кстати,не подскажешь, Казахстан с Украиной, тогда уже существовали? раз на то пошло? Или это как Сегодня принято говорить, на территориях сегодня существующих стран и далее по тексту ...
[Исправлено: Эл-починно, 29.05.2025 - 18:32]
abaika95:
россия такой логикой и русско японскую остановила)))
россия такой логикой и русско японскую остановила)))
Ишь ты, что вспомнил. Ну и?
ПС - Кстати,не подскажешь, Казахстан с Украиной, тогда уже существовали? раз на то пошло? Или это как Сегодня принято говорить, на территориях сегодня существующих стран и далее по тексту ...
[Исправлено: Эл-починно, 29.05.2025 - 18:32]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 18:24
Цитата:
С какого времени начинаем считать кто когда и где существовал! От Рождества Христова или от сотворения мира?
Когда Римская империя тоже войны останавливала существовала ли тогда Германия? Или где была Монголия со своим Чингисханом во времена империи Цин?
У Вас случайно нет помощника по фамилии Мединский?
Эл-починно:
существовали
существовали
С какого времени начинаем считать кто когда и где существовал! От Рождества Христова или от сотворения мира?
Когда Римская империя тоже войны останавливала существовала ли тогда Германия? Или где была Монголия со своим Чингисханом во времена империи Цин?
У Вас случайно нет помощника по фамилии Мединский?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 18:27
Цитата:
К вам у меня пока вопросов нет!
saba:
У Вас случайно нет помощника по фамилии Мединский?
У Вас случайно нет помощника по фамилии Мединский?
К вам у меня пока вопросов нет!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 18:29
Цитата:
Цитата:
А куда неблагонадежных и сочувствующих Гитлеру немцев согнали, разве не в казахские земли?
Эл-починно:
Цитата:
Казахстан с Украиной, тогда уже существовали?
А куда неблагонадежных и сочувствующих Гитлеру немцев согнали, разве не в казахские земли?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 18:31
Ладно, все хорошо, но в России сейчас пропаганда педофилии идет, это плохо
Через время эти педофилы наводнять и Казахстан будут, насиловать наших девочек и еще платить им за это..
Забор тоже не поставить
Через время эти педофилы наводнять и Казахстан будут, насиловать наших девочек и еще платить им за это..
Забор тоже не поставить
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 18:33
И вот эта вот педофилия полный результат СВО..
Где теперь школьницам государство официально платит за ЭТО.
Ужос, что с нами русскими происходит?
Где теперь школьницам государство официально платит за ЭТО.
Ужос, что с нами русскими происходит?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 18:33
Ладно разрядим обстановку. Кто летал в Турцию? почему на таблах указан Aktybinsk, а не Актобе?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 19:11
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27853
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 19:13
Цитата:
Вопрос с убийцами Айдоса Садыкова решили? Он то мертвый, ему сложнее.
abaika95:
Подпишем и живы останемся Живому легче решить вопрос чем мёртвому правда?
Подпишем и живы останемся Живому легче решить вопрос чем мёртвому правда?
Вопрос с убийцами Айдоса Садыкова решили? Он то мертвый, ему сложнее.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 20:19
Цитата:
Без понятия, мои ещё с 18-го века как минимум жили на территории Казахстана сегодняшнего, тогда в Безобразовке, казахов вообще не было.
111:
А куда неблагонадежных и сочувствующих Гитлеру немцев согнали, разве не в казахские земли?
А куда неблагонадежных и сочувствующих Гитлеру немцев согнали, разве не в казахские земли?
Без понятия, мои ещё с 18-го века как минимум жили на территории Казахстана сегодняшнего, тогда в Безобразовке, казахов вообще не было.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 20:28
Цитата:
Хочу сказать, что русские — не рабы. Мы просто в оккупации. Нас расстреливают «Градом» и минами пропаганды, жесточайшими режут законами, убивают каждый день нашу память, наш ум, наш дух. Но мы держимся, мы стоим, и среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовут себя рабами.
Ю.Шевчук.
YESNO:
Хочу сказать, что русские — не рабы. Мы просто в оккупации. Нас расстреливают «Градом» и минами пропаганды, жесточайшими режут законами, убивают каждый день нашу память, наш ум, наш дух. Но мы держимся, мы стоим, и среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовут себя рабами.
Ю.Шевчук.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 20:30
Цитата:
А может их вообще никогда не существовало? Появились ниоткуда и теперь права качают?
Эл-починно:
казахов вообще не было.
казахов вообще не было.
А может их вообще никогда не существовало? Появились ниоткуда и теперь права качают?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 20:34
Цитата:
Ну так Вы же у нас историк, вот и выясняйте. Я подобного не утверждал. Речь вёл только о территории. Если что найдёте, мне если что тоже интересно будет. Так что флаг в руки.
saba:
А может их вообще никогда не существовало? Появились ниоткуда и теперь права качают?
А может их вообще никогда не существовало? Появились ниоткуда и теперь права качают?
Ну так Вы же у нас историк, вот и выясняйте. Я подобного не утверждал. Речь вёл только о территории. Если что найдёте, мне если что тоже интересно будет. Так что флаг в руки.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 20:36
Цитата:
Точно с 18 века? Очень большая редкость немцы в Российской империи, кроме двух столиц! Оренбург только в середине 18 века был образован, но Безобразовка раньше конечно!
Эл-починно:
ещё с 18-го
ещё с 18-го
Точно с 18 века? Очень большая редкость немцы в Российской империи, кроме двух столиц! Оренбург только в середине 18 века был образован, но Безобразовка раньше конечно!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать