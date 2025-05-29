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≡ "Чтобы путь был ярким и безопасным" - Министр цифрового развития поздравил костанайцев с Днем защиты детей на "Кибер Тұмаре"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51837
"Чтобы путь был ярким и безопасным" - Министр цифрового развития поздравил костанайцев с Днем защиты детей на "Кибер Тұмаре"
Отправлено: 29.05.25 - 17:40
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Декадник, приуроченный ко Дню защиты детей, стартовал в Костанае 22 мая. Одно из мероприятий прошло 28 мая - «Кибер Тұмар», посвященный технологиям и цифровому развитию, организовали в Qostanai Hub.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1342
Re: "Чтобы путь был ярким и безопасным" - Министр...
Отправлено: 29.05.25 - 17:40
#1
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Они разместили лампу дневного света над экраном проектора. О каком развитии могут говорить эти люди?)))

P.S. на логотипе название города (хотя бы из уважения чисто) могли бы и с большой буквы написать :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44935
Re: "Чтобы путь был ярким и безопасным" - Министр...
Отправлено: 29.05.25 - 19:00
#2
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Цитата:
Вы живете в уникальное время - время технологий

Да, весьма жестко вешают то, что вешают..
Пройдитесь по городу, посмотрите чем рабочие работают, как убирают мусор, какие технологии применяются при строительстве дорог, наших самолетов, кораблей, какие технологии у нас в космосе и тд..
Не говоря уже о технологиях в какой нибудь Белозерке или Ждановке рядом с городом..
Уникальное время, это не про нас к сожалению..
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