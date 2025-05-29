Отправлено: - 19:00

Вы живете в уникальное время - время технологий

Цитата:Да, весьма жестко вешают то, что вешают..Пройдитесь по городу, посмотрите чем рабочие работают, как убирают мусор, какие технологии применяются при строительстве дорог, наших самолетов, кораблей, какие технологии у нас в космосе и тд..Не говоря уже о технологиях в какой нибудь Белозерке или Ждановке рядом с городом..Уникальное время, это не про нас к сожалению..