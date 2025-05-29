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«Здание аэропорта - из легковозводимых металлоконструкций» - Еще раз об авиаперспективах Аркалыка
«Здание аэропорта - из легковозводимых металлоконструкций» - Еще раз об авиаперспективах Аркалыка
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