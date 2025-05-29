НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Здание аэропорта - из легковозводимых металлоконструкций» - Еще раз об авиаперспективах Аркалыка
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51837
«Здание аэропорта - из легковозводимых металлоконструкций» - Еще раз об авиаперспективах Аркалыка
Отправлено: 29.05.25 - 17:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о восстановлении аэропорта в южном регионе Костанайской области в последние годы поднимается часто. В том числе о необходимости возродить авиасоообщение из Аркалыка в марте 2025 года на курултае говорил глава государства.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1682
Re: «Здание аэропорта - из легковозводимых металлоконструкций» -...
Отправлено: 29.05.25 - 17:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому он там нужен этот аэропорт... Чисто бабосики отмыть на грандиозной стройке..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2017
Re: «Здание аэропорта - из легковозводимых металлоконструкций» -...
Отправлено: 29.05.25 - 18:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Кому он там нужен этот аэропорт... Чисто бабосики отмыть на грандиозной стройке..


....Аркалык находится в центре страны и будет связуещим звеном Транскаспийскому международному транспортному маршруту,планы грандиозные будем осваивать финансы....думаю всё получится....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS