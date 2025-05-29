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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4315
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 16:45
#6841
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Цитата:
таноми52:
Ссылку, "эрудит"!

У "эрудита" просто 2+2 не сходится. То что Россия 2 мировые войны остановила, его не интересует. Так же как и то, что без России в составе СССР возможно и не было бы Казахстана вовсе, ну или не в тех размерах и величиях. :lol: Он и море Каспийское выкопал и человечество в мир вывел! :lol:

ПС- ой чё счас будет, это же не Россия, а СССР во второй мировой... ну и далее по тексту.

[Исправлено: Эл-починно, 29.05.2025 - 17:49] 8-) :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 29.05.2025 - 17:52]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:03
#6842
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Цитата:
таноми52:
И как этот ничтожный эпизод Крымской войны доказывает, что "Россия страна торгашей есть и была"? Кстати, не такие ли торговцы?

вполне может и эти
а что? россия уже антисемитская страна и евреи никакого отношения к россии сейчас не имеют?
а как же ребята роттенберги? друзья путина которые все подряды на ремонты дорог взяли по стране?))
или что ты хочешь сказать? Цитата:
таноми52:
Ссылку, "эрудит"!

ты же читаешь уже эту книгу)
читай-просвещайся
Цитата:
таноми52:
Самый вертлявый на форуме, более даже чем оцифрованный

в чем моя вертлявость? что я фактами и аргументами тебя с разных сторон мочу а ты и обсохнуть не успеваешь? ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:07
#6843
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Цитата:
Эл-починно:
"эрудита" просто 2+2 не сходится. То что Россия 2 мировые войны остановила,

россия остановила две мировые войны
мммммм
ну ладно предположим что остановила не дала им начаться
а как же тогда они начались?
и да первую мировую как россия остановила? вот тут более разверни мысль свою
ЭРУДИТ))
Цитата:
Эл-починно:
Так же как и то, что без России в составе СССР возможно и не было бы Казахстана вовсе, ну или не в тех размерах и величиях.

без россии казахстана не было бы в составе ссср
тоже интересная мысль
тоесть это РСФСР виновата что казахстан в ссср вляпался?
Цитата:
Эл-починно:
не было бы Казахстана вовсе, ну или не в тех размерах и величиях

а куда бы он делся? Цитата:
Эл-починно:
ой чё счас будет, это же не Россия, а СССР во второй мировой... ну и далее по тексту.

попытался предугадать мои пинки по тебе но опять запутался и сам себя пнул))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:09
#6844
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немцам оказывается новые учебники истории завезли
там уже написано что россия две мировые войны остановила
а что мелочиться? может написать что и третью мировую россия тоже остановила? мало ли)))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7952
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:12
#6845
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Цитата:
Эл-починно:
войны остановила, его не

:-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:13
#6846
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в 1917 году США высаживается в европе
в 1918 немцы капитулируют (среди победивших держав сша,англия,франция)
в 1944 сша высаживается в европе
в 1945 немцы капитулируют и подписывают мир на западе 8 мая с представителями сша,англии и франции, советский представитель сидел просто как приглашенный гость
сталин очень обиделся и потребовал чтобы немцы подписали мир и с ссср что случилось в ночь на 9 мая

факт остается фактом
немцы два раза проиграли союзникам))) а сша остановил две мировые войны
это надо так уметь красиво и малыми потерями еще)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4315
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:14
#6847
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Цитата:
abaika95:

Мда, учи русский язык, я не писал, что предотвратила. 8-)
И таки да, не плюй в колодец, водицы испить придётся может. Это так старая хорошая пословица.
Это я к тому, как можно так хаять страну, где сам хаты скупаешь? Это же просто железная логика?! Просто ЭВРИКА! :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7952
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:17
#6848
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Цитата:
Эл-починно:

Я всё понимаю, но это уже чересчур! В стиле Трампа:" Если бы я был тогда президентом, то и первой и второй войны бы не было!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:18
#6849
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Цитата:
Эл-починно:
Мда, учи русский язык, я не писал, что предотвратила

окей каким образом россия остановила первую мировую войну? Цитата:
Эл-починно:
Это я к тому, как можно так хаять страну, где сам хаты скупаешь?

а как ты на западе живешь который помогает твою любимую россию уничтожать?))
я то хоть с россии деньги имею
а ты налоги на ракеты таурус отдаешь
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4315
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:18
#6850
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Цитата:
saba:
Если бы я был тогда президентом, то и первой и второй войны бы не было!

Это где Вы такое увидели? ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:21
#6851
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щас вот немцы передадут свои ракеты украине
те долбанут по очередному заводу или казарме российской
эль пучмак будет тут выть и орать что украина террористы))
хотя сам с налогов оплатил изготовление этой ракеты, доставку и запуск))

что это коллеги? шизофрения или российское лицемерие а-ля "дочка пескова во франции"?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4315
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:21
#6852
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Цитата:
abaika95:
окей каким образом россия остановила первую мировую войну?

Заключением мира с Центральными державами.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:22
#6853
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Цитата:
Эл-починно:
Это где Вы такое увидели?

сантехник даже не понял где тупанул))
и сидит глазами лупает)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:22
#6854
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Цитата:
Эл-починно:
Заключением мира с Центральными державами.

окей а первая мировая закончилась на этом?))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4315
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:25
#6855
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Цитата:
abaika95:
сантехник даже не понял где тупанул))

Тут я тебе ничем помочь не могу, так что \
лупай дальше! :lol:
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