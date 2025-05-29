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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 16:45
Цитата:
У "эрудита" просто 2+2 не сходится. То что Россия 2 мировые войны остановила, его не интересует. Так же как и то, что без России в составе СССР возможно и не было бы Казахстана вовсе, ну или не в тех размерах и величиях. Он и море Каспийское выкопал и человечество в мир вывел!
ПС- ой чё счас будет, это же не Россия, а СССР во второй мировой... ну и далее по тексту.
[Исправлено: Эл-починно, 29.05.2025 - 17:49]
[Исправлено: Эл-починно, 29.05.2025 - 17:52]
таноми52:
Ссылку, "эрудит"!
Ссылку, "эрудит"!
У "эрудита" просто 2+2 не сходится. То что Россия 2 мировые войны остановила, его не интересует. Так же как и то, что без России в составе СССР возможно и не было бы Казахстана вовсе, ну или не в тех размерах и величиях. Он и море Каспийское выкопал и человечество в мир вывел!
ПС- ой чё счас будет, это же не Россия, а СССР во второй мировой... ну и далее по тексту.
[Исправлено: Эл-починно, 29.05.2025 - 17:49]
[Исправлено: Эл-починно, 29.05.2025 - 17:52]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:03
Цитата:
вполне может и эти
а что? россия уже антисемитская страна и евреи никакого отношения к россии сейчас не имеют?
а как же ребята роттенберги? друзья путина которые все подряды на ремонты дорог взяли по стране?))
или что ты хочешь сказать? Цитата:
ты же читаешь уже эту книгу)
читай-просвещайся
Цитата:
в чем моя вертлявость? что я фактами и аргументами тебя с разных сторон мочу а ты и обсохнуть не успеваешь? ))
таноми52:
И как этот ничтожный эпизод Крымской войны доказывает, что "Россия страна торгашей есть и была"? Кстати, не такие ли торговцы?
И как этот ничтожный эпизод Крымской войны доказывает, что "Россия страна торгашей есть и была"? Кстати, не такие ли торговцы?
вполне может и эти
а что? россия уже антисемитская страна и евреи никакого отношения к россии сейчас не имеют?
а как же ребята роттенберги? друзья путина которые все подряды на ремонты дорог взяли по стране?))
или что ты хочешь сказать? Цитата:
таноми52:
Ссылку, "эрудит"!
Ссылку, "эрудит"!
ты же читаешь уже эту книгу)
читай-просвещайся
Цитата:
таноми52:
Самый вертлявый на форуме, более даже чем оцифрованный
Самый вертлявый на форуме, более даже чем оцифрованный
в чем моя вертлявость? что я фактами и аргументами тебя с разных сторон мочу а ты и обсохнуть не успеваешь? ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:07
Цитата:
россия остановила две мировые войны
мммммм
ну ладно предположим что остановила не дала им начаться
а как же тогда они начались?
и да первую мировую как россия остановила? вот тут более разверни мысль свою
ЭРУДИТ))
Цитата:
без россии казахстана не было бы в составе ссср
тоже интересная мысль
тоесть это РСФСР виновата что казахстан в ссср вляпался?
Цитата:
а куда бы он делся? Цитата:
попытался предугадать мои пинки по тебе но опять запутался и сам себя пнул))
Эл-починно:
"эрудита" просто 2+2 не сходится. То что Россия 2 мировые войны остановила,
"эрудита" просто 2+2 не сходится. То что Россия 2 мировые войны остановила,
россия остановила две мировые войны
мммммм
ну ладно предположим что остановила не дала им начаться
а как же тогда они начались?
и да первую мировую как россия остановила? вот тут более разверни мысль свою
ЭРУДИТ))
Цитата:
Эл-починно:
Так же как и то, что без России в составе СССР возможно и не было бы Казахстана вовсе, ну или не в тех размерах и величиях.
Так же как и то, что без России в составе СССР возможно и не было бы Казахстана вовсе, ну или не в тех размерах и величиях.
без россии казахстана не было бы в составе ссср
тоже интересная мысль
тоесть это РСФСР виновата что казахстан в ссср вляпался?
Цитата:
Эл-починно:
не было бы Казахстана вовсе, ну или не в тех размерах и величиях
не было бы Казахстана вовсе, ну или не в тех размерах и величиях
а куда бы он делся? Цитата:
Эл-починно:
ой чё счас будет, это же не Россия, а СССР во второй мировой... ну и далее по тексту.
ой чё счас будет, это же не Россия, а СССР во второй мировой... ну и далее по тексту.
попытался предугадать мои пинки по тебе но опять запутался и сам себя пнул))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:09
немцам оказывается новые учебники истории завезли
там уже написано что россия две мировые войны остановила
а что мелочиться? может написать что и третью мировую россия тоже остановила? мало ли)))
там уже написано что россия две мировые войны остановила
а что мелочиться? может написать что и третью мировую россия тоже остановила? мало ли)))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7952
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:12
Цитата:
Эл-починно:
войны остановила, его не
войны остановила, его не
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:13
в 1917 году США высаживается в европе
в 1918 немцы капитулируют (среди победивших держав сша,англия,франция)
в 1944 сша высаживается в европе
в 1945 немцы капитулируют и подписывают мир на западе 8 мая с представителями сша,англии и франции, советский представитель сидел просто как приглашенный гость
сталин очень обиделся и потребовал чтобы немцы подписали мир и с ссср что случилось в ночь на 9 мая
факт остается фактом
немцы два раза проиграли союзникам))) а сша остановил две мировые войны
это надо так уметь красиво и малыми потерями еще)
в 1918 немцы капитулируют (среди победивших держав сша,англия,франция)
в 1944 сша высаживается в европе
в 1945 немцы капитулируют и подписывают мир на западе 8 мая с представителями сша,англии и франции, советский представитель сидел просто как приглашенный гость
сталин очень обиделся и потребовал чтобы немцы подписали мир и с ссср что случилось в ночь на 9 мая
факт остается фактом
немцы два раза проиграли союзникам))) а сша остановил две мировые войны
это надо так уметь красиво и малыми потерями еще)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:14
Цитата:
Мда, учи русский язык, я не писал, что предотвратила.
И таки да, не плюй в колодец, водицы испить придётся может. Это так старая хорошая пословица.
Это я к тому, как можно так хаять страну, где сам хаты скупаешь? Это же просто железная логика?! Просто ЭВРИКА!
abaika95:
Мда, учи русский язык, я не писал, что предотвратила.
И таки да, не плюй в колодец, водицы испить придётся может. Это так старая хорошая пословица.
Это я к тому, как можно так хаять страну, где сам хаты скупаешь? Это же просто железная логика?! Просто ЭВРИКА!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7952
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:17
Цитата:
Я всё понимаю, но это уже чересчур! В стиле Трампа:" Если бы я был тогда президентом, то и первой и второй войны бы не было!
Эл-починно:
Я всё понимаю, но это уже чересчур! В стиле Трампа:" Если бы я был тогда президентом, то и первой и второй войны бы не было!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:18
Цитата:
окей каким образом россия остановила первую мировую войну? Цитата:
а как ты на западе живешь который помогает твою любимую россию уничтожать?))
я то хоть с россии деньги имею
а ты налоги на ракеты таурус отдаешь
Эл-починно:
Мда, учи русский язык, я не писал, что предотвратила
Мда, учи русский язык, я не писал, что предотвратила
окей каким образом россия остановила первую мировую войну? Цитата:
Эл-починно:
Это я к тому, как можно так хаять страну, где сам хаты скупаешь?
Это я к тому, как можно так хаять страну, где сам хаты скупаешь?
а как ты на западе живешь который помогает твою любимую россию уничтожать?))
я то хоть с россии деньги имею
а ты налоги на ракеты таурус отдаешь
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:18
Цитата:
Это где Вы такое увидели?
saba:
Если бы я был тогда президентом, то и первой и второй войны бы не было!
Если бы я был тогда президентом, то и первой и второй войны бы не было!
Это где Вы такое увидели?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:21
щас вот немцы передадут свои ракеты украине
те долбанут по очередному заводу или казарме российской
эль пучмак будет тут выть и орать что украина террористы))
хотя сам с налогов оплатил изготовление этой ракеты, доставку и запуск))
что это коллеги? шизофрения или российское лицемерие а-ля "дочка пескова во франции"?
те долбанут по очередному заводу или казарме российской
эль пучмак будет тут выть и орать что украина террористы))
хотя сам с налогов оплатил изготовление этой ракеты, доставку и запуск))
что это коллеги? шизофрения или российское лицемерие а-ля "дочка пескова во франции"?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:21
Цитата:
Заключением мира с Центральными державами.
abaika95:
окей каким образом россия остановила первую мировую войну?
окей каким образом россия остановила первую мировую войну?
Заключением мира с Центральными державами.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:22
Цитата:
сантехник даже не понял где тупанул))
и сидит глазами лупает)
Эл-починно:
Это где Вы такое увидели?
Это где Вы такое увидели?
сантехник даже не понял где тупанул))
и сидит глазами лупает)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:22
Цитата:
окей а первая мировая закончилась на этом?))
Эл-починно:
Заключением мира с Центральными державами.
Заключением мира с Центральными державами.
окей а первая мировая закончилась на этом?))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 17:25
Цитата:
Тут я тебе ничем помочь не могу, так что \
лупай дальше!
abaika95:
сантехник даже не понял где тупанул))
сантехник даже не понял где тупанул))
Тут я тебе ничем помочь не могу, так что \
лупай дальше!
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