Отправлено: - 17:03

таноми52:

И как этот ничтожный эпизод Крымской войны доказывает, что "Россия страна торгашей есть и была"? Кстати, не такие ли торговцы?

таноми52:

Ссылку, "эрудит"!

таноми52:

Самый вертлявый на форуме, более даже чем оцифрованный

Цитата:вполне может и этиа что? россия уже антисемитская страна и евреи никакого отношения к россии сейчас не имеют?а как же ребята роттенберги? друзья путина которые все подряды на ремонты дорог взяли по стране?))или что ты хочешь сказать? Цитата:ты же читаешь уже эту книгу)читай-просвещайсяЦитата:в чем моя вертлявость? что я фактами и аргументами тебя с разных сторон мочу а ты и обсохнуть не успеваешь? ))