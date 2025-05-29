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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7950
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 12:52
Вот и думай теперь кто прав, Гордон с Барановский на Первом канале у которых россиянам часто даже хлеба не хватает или этот новоиспеченный россиянин, который как переехал в первый раз в жизни мясо вдоволь поел!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18170
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 12:56
Цитата:
Подпишем и живы останемся
Живому легче решить вопрос чем мёртвому правда?
Вот 300 тыс россиян мертвых чё изменили в итоге? Цитата:
ВСУ продаст? Кому? Россиянам? Ну даже если и так то что?)) российская армия и спецслужбы настолько тупые что даже с купленными данными ничего решить не смогут))
Потомучто в кремле сидит полоумный дедушка и шлёт все данные на фиг))
Цитата:
Россия независимая страна))
Но все там боятся попасть под санкции)
Грошь цена их независимости от нас))
Цитата:
Которые не работают по большинству своих операций))
То же самое с телекоммуникациями, связью, магазинами итд
В итоге крымчане сидят в шоке уже 10 лет)
Отжать отжали а Россией так и не стали
Собачья кость Цитата:
Ну бедный мужик наверно
На мясо не хватало
Теперь в России на картошку хватать не будет))
maxsaf:
Респект. Это повод для гордости)) Еще сделку по ресурсам подпишите, как Украина
Респект. Это повод для гордости)) Еще сделку по ресурсам подпишите, как Украина
Подпишем и живы останемся
Живому легче решить вопрос чем мёртвому правда?
Вот 300 тыс россиян мертвых чё изменили в итоге? Цитата:
YESNO:
кто к таким каналам зашифрованным допустит всу / они же все продадут
кто к таким каналам зашифрованным допустит всу / они же все продадут
ВСУ продаст? Кому? Россиянам? Ну даже если и так то что?)) российская армия и спецслужбы настолько тупые что даже с купленными данными ничего решить не смогут))
Потомучто в кремле сидит полоумный дедушка и шлёт все данные на фиг))
Цитата:
maxsaf:
Просто не хотят попасть под санкции
Просто не хотят попасть под санкции
Россия независимая страна))
Но все там боятся попасть под санкции)
Грошь цена их независимости от нас))
Цитата:
maxsaf:
вообще там есть шесть российских банков.
вообще там есть шесть российских банков.
Которые не работают по большинству своих операций))
То же самое с телекоммуникациями, связью, магазинами итд
В итоге крымчане сидят в шоке уже 10 лет)
Отжать отжали а Россией так и не стали
Собачья кость Цитата:
saba:
Ну бедный мужик наверно
На мясо не хватало
Теперь в России на картошку хватать не будет))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18170
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 12:58
Так чей Крым в итоге если российские компании боятся в Крым заходить убоясь санкций? И Путин силой их даже заставить не может при этом уже якобы воюет против всего мира)
Не страна а цирк
Не страна а цирк
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18170
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 13:06
Вчера Россию 24 включаю
Сюжет злостный о том какие США враги России посылают Украине ракеты убивающие российских солдат и что скоро США будет отвечать за это
Следом блок экономических новостей
Диктор весело рапортует что процент торговли полезными ископаемыми с США увеличился по сравнению с прошлым годом....
Россия страна торгашей есть и была
Причем торгашей самого низкого пошиба-перекупщики которые сами ничего не производят только перепродают
Пофиг российским предприятиям что их людей на фронте убивают
Они будут до последнего торговать с врагом и своих детей на западе учить))
Показательный пример
Когда английская эскадра подошла к Одессе во время крымской войны
Местные торгаши умоляли командование не открывать огонь пока в порту грузится зерно для отправки в Британию на продажу)))
Вот и вся Россия
Сюжет злостный о том какие США враги России посылают Украине ракеты убивающие российских солдат и что скоро США будет отвечать за это
Следом блок экономических новостей
Диктор весело рапортует что процент торговли полезными ископаемыми с США увеличился по сравнению с прошлым годом....
Россия страна торгашей есть и была
Причем торгашей самого низкого пошиба-перекупщики которые сами ничего не производят только перепродают
Пофиг российским предприятиям что их людей на фронте убивают
Они будут до последнего торговать с врагом и своих детей на западе учить))
Показательный пример
Когда английская эскадра подошла к Одессе во время крымской войны
Местные торгаши умоляли командование не открывать огонь пока в порту грузится зерно для отправки в Британию на продажу)))
Вот и вся Россия
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 13:11
80 беременных школьниц и студенток Кузбасса получили по 100 тыс. рублей
В Кемеровской области 80 девушек — школьниц, студенток очной формы ссузов и вузов — получили единовременную выплату 100 тыс. рублей за беременность после 1 января 2025 года, сообщило ТАСС со ссылкой на региональное минсоцзащиты.
Всего выплачено 8 млн рублей .
В Кемеровской области 80 девушек — школьниц, студенток очной формы ссузов и вузов — получили единовременную выплату 100 тыс. рублей за беременность после 1 января 2025 года, сообщило ТАСС со ссылкой на региональное минсоцзащиты.
Всего выплачено 8 млн рублей .
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1670
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 13:15
Цитата:
Вот и вся Россия
точнее вся Россия в оккупации . если это понимать то все процессы по другому видны .
abaika95:
Вот и вся Россия
точнее вся Россия в оккупации . если это понимать то все процессы по другому видны .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 13:21
Прикол, в Ставрополе террорист смертник взорвал другого террориста..
Это мы любим
Это мы любим
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 13:24
Цитата:
Цитата:
В России сильное педофильское лобби , которое проталкивает законы или платит денег несовершеннолетним, чтоб они занимались сексом с мужиками педофилами.
А педофилов в России судя только по одной области, очень много..
YESNO:
Цитата:
Кемеровской области 80 девушек — школьниц,
В России сильное педофильское лобби , которое проталкивает законы или платит денег несовершеннолетним, чтоб они занимались сексом с мужиками педофилами.
А педофилов в России судя только по одной области, очень много..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 13:36
Цитата:
Цитата:
И потому там решили тра…, ой, заниматься сексом со школьницами и платить им деньги за это как проституткам!
Пипец..
YESNO:
Цитата:
точнее вся Россия в оккупации . ес
И потому там решили тра…, ой, заниматься сексом со школьницами и платить им деньги за это как проституткам!
Пипец..
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