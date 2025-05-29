Отправлено: - 12:56

maxsaf:

Респект. Это повод для гордости)) Еще сделку по ресурсам подпишите, как Украина

YESNO:

кто к таким каналам зашифрованным допустит всу / они же все продадут

maxsaf:

Просто не хотят попасть под санкции

maxsaf:

вообще там есть шесть российских банков.

saba:



Цитата:Подпишем и живы останемсяЖивому легче решить вопрос чем мёртвому правда?Вот 300 тыс россиян мертвых чё изменили в итоге? Цитата:ВСУ продаст? Кому? Россиянам? Ну даже если и так то что?)) российская армия и спецслужбы настолько тупые что даже с купленными данными ничего решить не смогут))Потомучто в кремле сидит полоумный дедушка и шлёт все данные на фиг))Цитата:Россия независимая страна))Но все там боятся попасть под санкции)Грошь цена их независимости от нас))Цитата:Которые не работают по большинству своих операций))То же самое с телекоммуникациями, связью, магазинами итдВ итоге крымчане сидят в шоке уже 10 лет)Отжать отжали а Россией так и не сталиСобачья кость Цитата:Ну бедный мужик наверноНа мясо не хваталоТеперь в России на картошку хватать не будет))