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≡ В Казахстане предложили отменить многолетний запрет для автовладельцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51832
В Казахстане предложили отменить многолетний запрет для автовладельцев
Отправлено: 28.05.25 - 16:46
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Депутаты фракции партии Respublica направили запрос министру национальной экономики с предложением легализовать платную тонировку передних боковых стекол автомобилей. Инициатива обсуждается с 2024 года, но теперь депутаты привели конкретные обоснования.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1341
Re: В Казахстане предложили отменить многолетний запрет для...
Отправлено: 28.05.25 - 16:46
#1
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Чей-то сынок вкруг затонировался, и теперь надо узаконить?
А ... Или потом будут штрафы за отсутствие тонировки?)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7949
В Казахстане предложили отменить многолетний запрет для автовладельцев
Отправлено: 28.05.25 - 16:58
#2
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Цитата:
vofkakst:

Я думаю не из за этого! Просто из АП вышла директива наполнить бюджет, вот и придумывают кто во что горазд! АФМР предлагает искать среди пользователей мобильной связи, депутаты нашли в тонировке, дорожники в платных дорогах и спешат публично отрапортовать! Это мы, мы придумали, вот какие мы молодцы!
Самое плохое, что это ещё не предел! Ещё многие не отрапортовал, есть ещё метеорологи, они могут предложить сделать налог за хорошую погоду, есть экологи, это потенциальный налог за чистый воздух!

[Исправлено: saba, 28.05.2025 - 17:59]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1456
Re: В Казахстане предложили отменить многолетний запрет для...
Отправлено: 28.05.25 - 18:30
#3
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50 МРП звучит не серьёзно? Надо делать платежи ежегодными. И 10% от дохода, но не менее 50МРП. С этих денег потом лечить всех пешеходов и пр. кого собьют затонированные.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1420
Re: В Казахстане предложили отменить многолетний запрет для...
Отправлено: 28.05.25 - 19:56
#4
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А в Индии 90% без прав ездят, ну почему не использовать опыт, плати 200МРП к примеру и гоняй как хочешь, ох и миллиардов будет!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4309
В Казахстане предложили отменить многолетний запрет для автовладельцев
Отправлено: 28.05.25 - 20:15
#5
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На мой взгляд, всё подобное, в том числе откручивание номеров с машин и многое другое (кто то писал о проблемах прогулки с рюкзаком). Происходит по причине безграмотности (политической, юридической и экономической) от низших уровней, до верхушки.
Не говоря о исполнителях, всех этих "хочюшек" :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 28.05.2025 - 21:16]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2016
Re: В Казахстане предложили отменить многолетний запрет для...
Отправлено: 28.05.25 - 21:10
#6
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Цитата:
Эл-починно:
Происходит по причине безграмотности (политической, юридической и экономической) от низших уровней, до верхушки. Не говоря о исполнителях, всех эт


.....о безграмотности ты уж слишком,там теперече из болашкавцев как ни как закончили западные и американские высшие заведения,знают как управлять экономикой,политикой.... :-) :-) :-)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1681
Re: В Казахстане предложили отменить многолетний запрет для...
Отправлено: 29.05.25 - 12:30
#7
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Ой,тока ЗА! За любые деньги! Дайте тонировку!
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