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≡ Вышки сотовой связи будут устанавливать на крышах...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51832
Вышки сотовой связи будут устанавливать на крышах...
Отправлено: 29.05.25 - 12:26
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Вышки сотовой связи будут устанавливать на крышах многоэтажек без согласия жильцов при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Такой законопроект подготовило министерство цифрового развития. Вы поддерживаете это?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1341
Re: Вышки сотовой связи будут устанавливать на крышах...
Отправлено: 29.05.25 - 12:26
#1
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Пусть сначала власти города оправдаются - зачем было проводить акцию по свертыванию проводов сотовых операторов, угробить к чертям сотовую связь в регионе, и потом предлагать переносить все на жилые дома.
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