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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 10:55
#6811
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Цитата:
Эл-починно:
Он же в псих больнице вроде, вчера от туда вещал!

Не факт, он мог вытрезвитель с психушкой перепутать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 10:56
#6812
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Цитата:
abaika95:
киев взял уже?

Крым чей? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 10:58
#6813
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Цитата:
abaika95:
казахско-русского центра в костане при этом нет)

Весь север - казахско-русский. Тебе мало? Хотя согласен, мало ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:00
#6814
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Цитата:
Skeptic:
Не смотря на его ужимки, Россия продолжает делать то, что считает нужным. Без оглядки на его выкрутасы.


не россия
россия страдает
матери и жены солдат воют чтобы быстрее уже кончилась война хоть на каких условиях и мужья вернулись домой
трупы везут сотнями в города и деревни
гиперинфляция
зарплаты маленькие
людей вынуждают идти на фронт и умирать за копейки чтобы семья хоть чучуть протянула
в это время рабочие места замещают приезжие таджики устраивая гетто
а фсбшные газовые и нефтянные олигархи жируют и своих детишек что то на фронт не посылают
ни один же так и не пришел защищать русских
вам это ни о чем не говорит?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:02
#6815
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Цитата:
maxsaf:
Крым чей?

украинский был и будет
не боись трамп сейчас разозлится на полную))
так ты да вроде писал только в другом контексте?)) Цитата:
maxsaf:
Весь север - казахско-русский. Тебе мало? Хотя согласен, мало

русские уезжают
французы скоро приедут)
динамика тебе нравится?
знаю нравится)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:05
#6816
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Цитата:
abaika95:
русские уезжают

Больше будет веселых видосов с "воспоминаниями" на Ютубе. А ты будешь кричать: "они все врут, никто их не притеснял" :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:06
#6817
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Цитата:
YESNO:
Казахстан оспаривает десятилетнюю сделку, предъявляя иск на сумму 160 миллиардов долларов против крупных нефтяных компаний Секретное постановление намекает на огромные ставки в арбитражном деле, которое, как ожидается, продлится до 2028 года.

в это время сша строит в алмате крупнейшее в мире консульство после иракского и ереванского)
за это казахстан и требует взамен 160 лярдов) а то че тут тысячи цуршников сейчас будут гулять а выхлопа нет)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:07
#6818
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Цитата:
abaika95:
украинский был и будет

Чё за секта у вас, где собрания проводите?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:07
#6819
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Цитата:
maxsaf:
Больше будет веселых видосов с "воспоминаниями" на Ютубе.

сколько за все время видосов было?)
один вот)
за 34 года))
Цитата:
maxsaf:
А ты будешь кричать: "они все врут, никто их не притеснял"

никогда не кричу и не верещу как ты)
констатирую факт
не ел он тут мясо
хорошо)) нам больше осталось)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:08
#6820
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Цитата:
maxsaf:
Чё за секта у вас, где собрания проводите?

секта под названием банки россии
которые крым российским почемуто не считают и не заходят туда))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:10
#6821
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Цитата:
abaika95:
в это время сша строит в алмате крупнейшее в мире консульство после иракского и ереванского) за это казахстан и требует взамен 160 лярдов) а то че тут тысячи цуршников сейчас будут гулять а выхлопа нет)

Респект. Это повод для гордости)) Еще сделку по ресурсам подпишите, как Украина :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1668
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:11
#6822
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Цитата:
abaika95:
мериканцы утверждают что они дают только данные а пуски они не контролируют)

слово к делу не пришьёшь / сами подумайте кто к таким каналам зашифрованным допустит всу / они же все продадут 8-) :-o :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:15
#6823
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Цитата:
abaika95:
которые крым российским почемуто не считают и не заходят туда))

Просто не хотят попасть под санкции. А вообще там есть шесть российских банков. ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7949
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 12:32
#6824
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Цитата:
abaika95:
не ел он тут мясо

Конкретно он с мясом затупил! Ну сказал бы про картошку, тогда ладно ещё! И друзей казахов видимо не было, в гости сходить мяса поесть! Аж жалко прямо его!
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