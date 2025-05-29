Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 10:55
Цитата:
Не факт, он мог вытрезвитель с психушкой перепутать
Эл-починно:
Он же в псих больнице вроде, вчера от туда вещал!
Он же в псих больнице вроде, вчера от туда вещал!
Не факт, он мог вытрезвитель с психушкой перепутать
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 10:56
Цитата:
Крым чей?
abaika95:
киев взял уже?
киев взял уже?
Крым чей?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 10:58
Цитата:
Весь север - казахско-русский. Тебе мало? Хотя согласен, мало ))
abaika95:
казахско-русского центра в костане при этом нет)
казахско-русского центра в костане при этом нет)
Весь север - казахско-русский. Тебе мало? Хотя согласен, мало ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:00
Цитата:
не россия
россия страдает
матери и жены солдат воют чтобы быстрее уже кончилась война хоть на каких условиях и мужья вернулись домой
трупы везут сотнями в города и деревни
гиперинфляция
зарплаты маленькие
людей вынуждают идти на фронт и умирать за копейки чтобы семья хоть чучуть протянула
в это время рабочие места замещают приезжие таджики устраивая гетто
а фсбшные газовые и нефтянные олигархи жируют и своих детишек что то на фронт не посылают
ни один же так и не пришел защищать русских
вам это ни о чем не говорит?
Skeptic:
Не смотря на его ужимки, Россия продолжает делать то, что считает нужным. Без оглядки на его выкрутасы.
Не смотря на его ужимки, Россия продолжает делать то, что считает нужным. Без оглядки на его выкрутасы.
не россия
россия страдает
матери и жены солдат воют чтобы быстрее уже кончилась война хоть на каких условиях и мужья вернулись домой
трупы везут сотнями в города и деревни
гиперинфляция
зарплаты маленькие
людей вынуждают идти на фронт и умирать за копейки чтобы семья хоть чучуть протянула
в это время рабочие места замещают приезжие таджики устраивая гетто
а фсбшные газовые и нефтянные олигархи жируют и своих детишек что то на фронт не посылают
ни один же так и не пришел защищать русских
вам это ни о чем не говорит?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:02
Цитата:
украинский был и будет
не боись трамп сейчас разозлится на полную))
так ты да вроде писал только в другом контексте?)) Цитата:
русские уезжают
французы скоро приедут)
динамика тебе нравится?
знаю нравится)
maxsaf:
Крым чей?
Крым чей?
украинский был и будет
не боись трамп сейчас разозлится на полную))
так ты да вроде писал только в другом контексте?)) Цитата:
maxsaf:
Весь север - казахско-русский. Тебе мало? Хотя согласен, мало
Весь север - казахско-русский. Тебе мало? Хотя согласен, мало
русские уезжают
французы скоро приедут)
динамика тебе нравится?
знаю нравится)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:05
Цитата:
Больше будет веселых видосов с "воспоминаниями" на Ютубе. А ты будешь кричать: "они все врут, никто их не притеснял"
abaika95:
русские уезжают
русские уезжают
Больше будет веселых видосов с "воспоминаниями" на Ютубе. А ты будешь кричать: "они все врут, никто их не притеснял"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:06
Цитата:
в это время сша строит в алмате крупнейшее в мире консульство после иракского и ереванского)
за это казахстан и требует взамен 160 лярдов) а то че тут тысячи цуршников сейчас будут гулять а выхлопа нет)
YESNO:
Казахстан оспаривает десятилетнюю сделку, предъявляя иск на сумму 160 миллиардов долларов против крупных нефтяных компаний Секретное постановление намекает на огромные ставки в арбитражном деле, которое, как ожидается, продлится до 2028 года.
Казахстан оспаривает десятилетнюю сделку, предъявляя иск на сумму 160 миллиардов долларов против крупных нефтяных компаний Секретное постановление намекает на огромные ставки в арбитражном деле, которое, как ожидается, продлится до 2028 года.
в это время сша строит в алмате крупнейшее в мире консульство после иракского и ереванского)
за это казахстан и требует взамен 160 лярдов) а то че тут тысячи цуршников сейчас будут гулять а выхлопа нет)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:07
Цитата:
Чё за секта у вас, где собрания проводите?))
abaika95:
украинский был и будет
украинский был и будет
Чё за секта у вас, где собрания проводите?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:07
Цитата:
сколько за все время видосов было?)
один вот)
за 34 года))
Цитата:
никогда не кричу и не верещу как ты)
констатирую факт
не ел он тут мясо
хорошо)) нам больше осталось)
maxsaf:
Больше будет веселых видосов с "воспоминаниями" на Ютубе.
Больше будет веселых видосов с "воспоминаниями" на Ютубе.
сколько за все время видосов было?)
один вот)
за 34 года))
Цитата:
maxsaf:
А ты будешь кричать: "они все врут, никто их не притеснял"
А ты будешь кричать: "они все врут, никто их не притеснял"
никогда не кричу и не верещу как ты)
констатирую факт
не ел он тут мясо
хорошо)) нам больше осталось)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:08
Цитата:
секта под названием банки россии
которые крым российским почемуто не считают и не заходят туда))
maxsaf:
Чё за секта у вас, где собрания проводите?
Чё за секта у вас, где собрания проводите?
секта под названием банки россии
которые крым российским почемуто не считают и не заходят туда))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:10
Цитата:
Респект. Это повод для гордости)) Еще сделку по ресурсам подпишите, как Украина
abaika95:
в это время сша строит в алмате крупнейшее в мире консульство после иракского и ереванского) за это казахстан и требует взамен 160 лярдов) а то че тут тысячи цуршников сейчас будут гулять а выхлопа нет)
в это время сша строит в алмате крупнейшее в мире консульство после иракского и ереванского) за это казахстан и требует взамен 160 лярдов) а то че тут тысячи цуршников сейчас будут гулять а выхлопа нет)
Респект. Это повод для гордости)) Еще сделку по ресурсам подпишите, как Украина
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1668
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:11
Цитата:
слово к делу не пришьёшь / сами подумайте кто к таким каналам зашифрованным допустит всу / они же все продадут
abaika95:
мериканцы утверждают что они дают только данные а пуски они не контролируют)
мериканцы утверждают что они дают только данные а пуски они не контролируют)
слово к делу не пришьёшь / сами подумайте кто к таким каналам зашифрованным допустит всу / они же все продадут
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 11:15
Цитата:
Просто не хотят попасть под санкции. А вообще там есть шесть российских банков.
abaika95:
которые крым российским почемуто не считают и не заходят туда))
которые крым российским почемуто не считают и не заходят туда))
Просто не хотят попасть под санкции. А вообще там есть шесть российских банков.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7949
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.05.25 - 12:32
Цитата:
Конкретно он с мясом затупил! Ну сказал бы про картошку, тогда ладно ещё! И друзей казахов видимо не было, в гости сходить мяса поесть! Аж жалко прямо его!
abaika95:
не ел он тут мясо
не ел он тут мясо
Конкретно он с мясом затупил! Ну сказал бы про картошку, тогда ладно ещё! И друзей казахов видимо не было, в гости сходить мяса поесть! Аж жалко прямо его!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать