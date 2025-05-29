Отправлено: - 11:00

Skeptic:

Не смотря на его ужимки, Россия продолжает делать то, что считает нужным. Без оглядки на его выкрутасы.

Цитата:не россияроссия страдаетматери и жены солдат воют чтобы быстрее уже кончилась война хоть на каких условиях и мужья вернулись домойтрупы везут сотнями в города и деревнигиперинфляциязарплаты маленькиелюдей вынуждают идти на фронт и умирать за копейки чтобы семья хоть чучуть протянулав это время рабочие места замещают приезжие таджики устраивая геттоа фсбшные газовые и нефтянные олигархи жируют и своих детишек что то на фронт не посылаютни один же так и не пришел защищать русскихвам это ни о чем не говорит?