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Подготовка к сельскохозяйственной переписи стартует в Костанайской области. Обязательно ли отвечать на вопросы?
Подготовка к сельскохозяйственной переписи стартует в Костанайской области. Обязательно ли отвечать на вопросы?
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