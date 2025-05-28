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≡ Подготовка к сельскохозяйственной переписи стартует в Костанайской области. Обязательно ли отвечать на вопросы?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51831
Подготовка к сельскохозяйственной переписи стартует в Костанайской области. Обязательно ли отвечать на вопросы?
Отправлено: 28.05.25 - 19:46
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С 1 августа по 20 октября в Казахстане пройдёт Национальная сельскохозяйственная перепись. О подготовке к ней рассказал руководитель департамента Бюро национальной статистики по Костанайской области Айбек ГАЛЫМЖАНОВ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16596
Re: Подготовка к сельскохозяйственной переписи стартует в...
Отправлено: 28.05.25 - 19:46
#1
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Наверно реальной картины не будет. Все боятся государство. Могут задушить или скажут поделись по "братски") 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44927
Re: Подготовка к сельскохозяйственной переписи стартует в...
Отправлено: 28.05.25 - 21:09
#2
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Готовят налог на баранов и страховку скорее всего.
Страховка на барана например будет стоить 5000 на год..
Да, мясо опять подорожает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44927
Re: Подготовка к сельскохозяйственной переписи стартует в...
Отправлено: 28.05.25 - 21:13
#3
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Цитата:
Отказ грозит административной ответственностью в соответствии с законодательством.


Цитата:
Можно сказать, что участие добровольное.


Так первое предложение, это просто Угроза или реальная Угроза населению, которое держит курочек и гусей и не сдала отсчет?
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