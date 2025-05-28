Отправлено: - 21:10

Эл-починно:

Происходит по причине безграмотности (политической, юридической и экономической) от низших уровней, до верхушки. Не говоря о исполнителях, всех эт

Цитата:.....о безграмотности ты уж слишком,там теперече из болашкавцев как ни как закончили западные и американские высшие заведения,знают как управлять экономикой,политикой....