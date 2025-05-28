Отправлено: - 17:45

saba:

Кайрат молодец! До сих пор верит в Деда Мороза, ой в президента Трампа! Вот какая скотина меня когда то разуверила, что чудеса возможны!

Цитата:Законопроект с перечном санкции, находится на стадии рассмотрения в Сенате и имеет высокие шансы на принятие. В настоящее время законопроект передан в Комитет по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам Сената. Несмотря на значительную поддержку в Сенате, законопроект ещё не был вынесен на голосование.Это связано с необходимостью согласования с исполнительной властью, в частности, с администрацией президента Д.Трампа, которая ранее высказывала осторожность в отношении введения новых санкций. В случае продолжения агрессии со стороны России и отсутствия прогресса в переговорах, законопроект скорее всего будет вынесен на голосование в Сенате, а затем в Палате представителей. Если законопроект будет принят обеими палатами Конгресса, он будет направлен на подпись президенту.