НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее время
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51831
"Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее время
Отправлено: 27.05.25 - 17:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В мажилисе состоялся круглый стол по вопросам популяции сайгаков. Собрание сопровождалось активным обменом мнениями, а некоторые предложения вызвали оживлённую дискуссию. В течение недели Минэкологии представит в правительстве заключение учёных, по которому примут решение
Читать новость

р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2016
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 28.05.25 - 21:02
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А есть статья какая-нибудь за незаконное присвоение/использование звания героя СССР?


....так думаю статьи нет...в начале 90х работал на кирпичном заводе,на узкой колее так местные мне говорили у них один бесноватый живёт бегает с палкой стреляет,кричит хеде хох.... :-) :-) :-)
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 88, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 87
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS