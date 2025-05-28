Казахстан оспаривает десятилетнюю сделку, предъявляя иск на сумму 160 миллиардов долларов против крупных нефтяных компаний Секретное постановление намекает на огромные ставки в арбитражном деле, которое, как ожидается, продлится до 2028 года.
Казахстан утверждает, что группа международных нефтяных компаний забирает себе ошеломляющую сумму в 98% доходов от продажи нефти (после скромных платежей роялти) с огромного нефтяного месторождения Кашаган в стране, согласно конфиденциальному временному решению по арбитражному иску на 160 миллиардов долларов, с которым ознакомился Международный консорциум журналистов-расследователей.
Правительство Казахстана утверждает, что неравномерное распределение доходов обусловлено соглашением о разделе продукции по разработке невероятно сложного месторождения нефти и природного газа Кашаган, подписанным в 1997 году между мощными нефтяными компаниями и молодым казахстанским государством, которое лишь недавно вышло из состава Советского Союза.
В 2008 году сделка была изменена, чтобы снять опасения центральноазиатской страны по поводу ее справедливости. Но даже добавление роялти, известных как приоритетные платежи, увеличило долю Казахстана в доходах от Кашагана всего на один процентный пункт или около того, говорится в экспертном анализе.
saba: Кайрат молодец! До сих пор верит в Деда Мороза, ой в президента Трампа! Вот какая скотина меня когда то разуверила, что чудеса возможны!
Законопроект с перечном санкции, находится на стадии рассмотрения в Сенате и имеет высокие шансы на принятие. В настоящее время законопроект передан в Комитет по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам Сената. Несмотря на значительную поддержку в Сенате, законопроект ещё не был вынесен на голосование.
Это связано с необходимостью согласования с исполнительной властью, в частности, с администрацией президента Д.Трампа, которая ранее высказывала осторожность в отношении введения новых санкций. В случае продолжения агрессии со стороны России и отсутствия прогресса в переговорах, законопроект скорее всего будет вынесен на голосование в Сенате, а затем в Палате представителей. Если законопроект будет принят обеими палатами Конгресса, он будет направлен на подпись президенту.
Ну в Конгрессе США я и не сомневался! Есть сомнения в том, не наложит ли вето Трамп на этот законопроект! Трамп почти как наш Скептик! Если Скептик искренне верит в то что Украина напала на Россию, то Трамп искренне верит в то,что войну начали Байден, Путин и Зеленский одновременно! А виноваты в этом избиратели США, которые вовремя не выбрали Трампа на пост президента, причем пожизненно!
saba: Ну в Конгрессе США я и не сомневался! Есть сомнения в том, не наложит ли вето Трамп на этот законопроект! Трамп почти как наш Скептик!
Ранее уже два раза отмечал, что в свободном мире есть возможность преодолеть вето! Процитирую самого себя ещё раз (От 28.04.2004 года).
Kairat stayer: Если обе палаты Конгресса приняли, далее Законопроект направляется президенту США. У президента есть 10 дней (не считая воскресений) на одно из трёх решений: Подписать законопроект - становится законом. Наложить вето - возвращает законопроект в Конгресс с объяснением. Ничего не делать: Если Конгресс всё ещё в сессии через 10 дней - закон вступает в силу автоматически. Если Конгресс распущен - это карманное вето, и закон не вступает в силу.
Но здесь есть нюансы, касающиеся преодоления вето. В случае если президент наложил вето: Конгресс может переутвердить законопроект 2/3 голосов в обеих палатах (67 сенаторов и 290 представителей). В таком случае закон всё равно вступает в силу без подписи президента.
Получается, даже при поддержке 60 сенаторов президент может наложить вето, но это вето можно преодолеть, если законопроект также поддержан 2/3 голосов в обеих палатах.
saba: Если Скептик искренне верит в то что Украина напала на Россию, то Трамп искренне верит в то,что войну начали Байден, Путин и Зеленский одновременно!
Отмечают, что президент США Дональд Трамп заявил, что его решения помогли России избежать проблем. Соответствующее заявление 27 мая он разместил в соцсети Truth Social. По мнению американского президента, если бы не он, «с Россией уже случилось бы много чего плохого». Трамп вместе с тем подчеркнул, что Россия якобы «играет с огнем», не пояснив своих слов.
Люди до сих пор всерьёз воспринимают заявления сшанского клоуна. "Если бы не он..." Не смотря на его ужимки, Россия продолжает делать то, что считает нужным. Без оглядки на его выкрутасы. ... Для посмеяться: "Во время выступления в американской военной академии Вест-Пойнт Трамп вновь заявил, что Россия украла у США чертежи гиперзвуковых ракет в период президентства Обамы. «Вы знаете, эти технологии разрабатывали мы. Но во времена Обамы их украли. Да, они их украли. Знаете кто? Русские. Случилось что-то очень нехорошее»
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