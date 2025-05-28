Отправлено: - 16:58

vofkakst:



[Исправлено: saba, 28.05.2025 - 17:59]

Цитата:Я думаю не из за этого! Просто из АП вышла директива наполнить бюджет, вот и придумывают кто во что горазд! АФМР предлагает искать среди пользователей мобильной связи, депутаты нашли в тонировке, дорожники в платных дорогах и спешат публично отрапортовать! Это мы, мы придумали, вот какие мы молодцы!Самое плохое, что это ещё не предел! Ещё многие не отрапортовал, есть ещё метеорологи, они могут предложить сделать налог за хорошую погоду, есть экологи, это потенциальный налог за чистый воздух!