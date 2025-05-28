saba: кроме Марика никто ничего и то у него вялотекущие сообщения про рутину войны!
Да, война для нас русских это уже рутина. Как сходить помочиться.. Подумаешь, мы убиваем русскоязычных в Украине, это так себе, нормально.. За 3 года войны Путин наконец добился того, что на смерть наших русских тысячами в день мы не обращаем внимания. Вот сайгаков жаль. Собачек там. А русские еще народят, подумаешь..
Россия в 2025 году выручит от экспорта в Евросоюз своих энергоресурсов и сырья больше средств, чем Европа тратит на военную помощь Украине.
Об этом пишет немецкая газета Bild.
По данным издания, в 2025 году Россия выручит от экспорта энергоносителей и сырья €233 млрд, в том числе в страны ЕС - более €20 млрд.
Это больше, чем военная поддержка, оказываемая Киеву странами ЕС.
Bild утверждает, что в феврале «третьи» страны перечислили России за поставки нефти, газа, СПГ, угля и урана €640 млн.
Основными импортерами стали Китай, Индия и Турция, на которые пришлось почти две трети российского экспорта энергоносителей.
В то же время ЕС за месяц купил у России «голубого топлива», нефти, и урана на €2 млрд.
Да, Китай действительно продаёт сжиженный природный газ (СПГ, LNG) в Европу, особенно начиная с 2022 года. Это может показаться неожиданным, ведь Китай сам является крупным импортером СПГ, но вот как и почему это происходит:
⸻
🔍 Почему Китай продаёт СПГ Европе?
✅ 1. Избыточные объёмы СПГ по долгосрочным контрактам • Китай заключил много долгосрочных контрактов с поставщиками СПГ (Катар, США, Россия и др.), где газ покупается по фиксированной цене, часто ниже рыночной. • В 2022–2024 годах внутренний спрос в Китае снизился из-за: • Локдаунов COVID • Переориентации на уголь и ВИЭ • Экономического замедления • В то же время цены на СПГ в Европе взлетели из-за энергетического кризиса и отказа от российского трубопроводного газа.
👉 Китайские трейдеры (например, CNOOC, Sinopec) начали перепродавать “лишний” СПГ на спотовом рынке в Европу с большой прибылью.
⸻
✅ 2. Коммерческий трейдинг (арбитраж) • Даже если СПГ закупается не для Китая, а просто через китайские компании, он может перенаправляться в Европу, если это выгодно. • Китайские государственные и частные компании действуют как глобальные трейдеры газа.
⸻
📦 Примеры: • В 2022 году Sinopec сообщила, что перепродала десятки партий СПГ в Европу, получив «значительную прибыль». • По оценкам Bloomberg и Reuters, более 5 млн тонн СПГ, закупленного китайскими компаниями, ушли в Европу в 2022–2023 гг.
⸻
📊 Почему Европе это выгодно? • После сокращения поставок российского трубопроводного газа, Европа стала крупнейшим импортером СПГ в мире. • Любые дополнительные поставки (в том числе от китайских трейдеров) помогают удерживать запасы и снижать цены.
⸻
🧠 Вывод:
Китай продаёт СПГ в Европу, потому что: • Имеет избыток по контрактам • Может заработать на спекуляции (перепродаже) • Работает как трейдер на мировом рынке газа
📌 Это подчёркивает, что даже традиционный потребитель может стать временным экспортером, если позволяет рынок.
Всем желаю хорошего дня, мира, радости добра и позитива, пусть день пройдёт удачно!
Цитата:
Vit: Ну с мясом наврал он наверно. Если у него денег тут не было на мясо, то и в России тоже не будет. Тем более жил он в алматы, я сомневаюсь что там нельзя заработать на еду. Даже рускоязычному.
Виталий, нужно радоваться, что человек, с его слов переехал в чудесную и прекрасную страну Россию. В Казахстане он ел мясо два раза в год, а там каждый день, да и образование говорит в матушке России на высоком уровне, чем не сказочная страна! .
YESNO: По данным издания, в 2025 году Россия выручит от экспорта энергоносителей и сырья €233 млрд, в том числе в страны ЕС - более €20 млрд.
Это больше, чем военная поддержка, оказываемая Киеву странами ЕС. Bild утверждает, что в феврале «третьи» страны перечислили России за поставки нефти, газа, СПГ, угля и урана €640 млн.
Основными импортерами стали Китай, Индия и Турция, на которые пришлось почти две трети российского экспорта энергоносителей.
Если США действительно введут так называемые «адские санкции», в частности большие пошлины или вторичные санкции в отношении стран, покупающих российские энергоресурсы, последствия для России могут быть очень серьезными. Конечно всё будет зависит от того как будут их обходить, как санкции будут реализованы и насколько эффективно они будут соблюдаться.
233 млрд долларов это примерно половина доходов федерального бюджета РФ. Эксперты отмечают, что потеря значительной части этой выручки может подорвать экономическую устойчивость страны. Если Китай, Индия и Турция сократят импорт из-за угрозы санкций или пошлин со стороны США, доходы России резко упадут. Даже частичное замещение этих рынков будет сложным: транспортировка энергоносителей на дальние расстояния (например, в Африку или Латинскую Америку) ограничена логистически.
США также хотят ввести санкции против теневого флота, транспортирующего российскую нефть, тогда это будет одним из самых болезненных ударов по экспортной инфраструктуре России, особенно в сочетании с уже существующими ценовыми потолками и ограничениями. Себестоимость добычи Urals (без логистики и налогов) 15–20 долларов за баррель, но с учётом налогов, транспортировки и скидок прибыльность начинается примерно от 35–40 долларов за баррель. Ниже этого уровня экспорт становится почти убыточным или не имеет смысла.
Kairat stayer: 233 млрд долларов это примерно половина доходов федерального бюджета РФ...
Отмечают, что годовой бюджет России в 2024 году составлял 36,651 трлн рублей, что по курсу эквивалентно примерно 400 миллиардам долларов США.
На днях была информация, что согласно сообщению Минфина, доходы бюджета РФ в 2025 году составят 38,5 трлн рублей, или 17,4% ВВП (в принятом ранее законе о бюджете 40,296 трлн рублей). Нефтегазовые доходы планируются в размере 8,317 трлн рублей, или 3,7% ВВП.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать