НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 452 из 452«1...450451452
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44898
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 12:49
#6766
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
кроме Марика никто ничего и то у него вялотекущие сообщения про рутину войны!

Да, война для нас русских это уже рутина.
Как сходить помочиться..
Подумаешь, мы убиваем русскоязычных в Украине, это так себе, нормально..
За 3 года войны Путин наконец добился того, что на смерть наших русских тысячами в день мы не обращаем внимания.
Вот сайгаков жаль.
Собачек там.
А русские еще народят, подумаешь..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44898
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 13:47
#6767
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто нибудь отберите уже у него микрофон!

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44898
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 13:56
#6768
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости из псикушки..

Киборг или гробиК?
Как правильней прочесть это слово?

Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18157
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 14:10
#6769
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не передают, а продают, в обмен на ресурсы. Бизнес, ничего личного.

ресурсы пока им еще никто не передал
да и за ресурсы сейчас только болтать начали
при байдене давали безвозмездно
трамп уйдет сша опять политику свою поменяет
не первый раз уж.

да и какой это тогда арбитр по твоему если сша имеет прямую выгоду от того что украина должна победить в войне?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18157
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 14:11
#6770
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Новости из псикушки.. Киборг или гробиК?

там же трамп разрозился очередной тирадой публично

пишет он не узнает путина
мол был адекватный относительно парень (имеется ввиду 2016-2018) а сейчас сумасшедший дед
россия не знает как может разозлится сша, ох не знает
опять трамп же пишет
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44898
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 14:16
#6771
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путин ВС Гитлер..

Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1664
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 15:39
#6772
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия в 2025 году выручит от экспорта в Евросоюз своих энергоресурсов и сырья больше средств, чем Европа тратит на военную помощь Украине.

Об этом пишет немецкая газета Bild.

По данным издания, в 2025 году Россия выручит от экспорта энергоносителей и сырья €233 млрд, в том числе в страны ЕС - более €20 млрд.

Это больше, чем военная поддержка, оказываемая Киеву странами ЕС.

Bild утверждает, что в феврале «третьи» страны перечислили России за поставки нефти, газа, СПГ, угля и урана €640 млн.

Основными импортерами стали Китай, Индия и Турция, на которые пришлось почти две трети российского экспорта энергоносителей.

В то же время ЕС за месяц купил у России «голубого топлива», нефти, и урана на €2 млрд.


Да, Китай действительно продаёт сжиженный природный газ (СПГ, LNG) в Европу, особенно начиная с 2022 года. Это может показаться неожиданным, ведь Китай сам является крупным импортером СПГ, но вот как и почему это происходит:



🔍 Почему Китай продаёт СПГ Европе?

✅ 1. Избыточные объёмы СПГ по долгосрочным контрактам
• Китай заключил много долгосрочных контрактов с поставщиками СПГ (Катар, США, Россия и др.), где газ покупается по фиксированной цене, часто ниже рыночной.
• В 2022–2024 годах внутренний спрос в Китае снизился из-за:
• Локдаунов COVID
• Переориентации на уголь и ВИЭ
• Экономического замедления
• В то же время цены на СПГ в Европе взлетели из-за энергетического кризиса и отказа от российского трубопроводного газа.

👉 Китайские трейдеры (например, CNOOC, Sinopec) начали перепродавать “лишний” СПГ на спотовом рынке в Европу с большой прибылью.



✅ 2. Коммерческий трейдинг (арбитраж)
• Даже если СПГ закупается не для Китая, а просто через китайские компании, он может перенаправляться в Европу, если это выгодно.
• Китайские государственные и частные компании действуют как глобальные трейдеры газа.



📦 Примеры:
• В 2022 году Sinopec сообщила, что перепродала десятки партий СПГ в Европу, получив «значительную прибыль».
• По оценкам Bloomberg и Reuters, более 5 млн тонн СПГ, закупленного китайскими компаниями, ушли в Европу в 2022–2023 гг.



📊 Почему Европе это выгодно?
• После сокращения поставок российского трубопроводного газа, Европа стала крупнейшим импортером СПГ в мире.
• Любые дополнительные поставки (в том числе от китайских трейдеров) помогают удерживать запасы и снижать цены.



🧠 Вывод:

Китай продаёт СПГ в Европу, потому что:
• Имеет избыток по контрактам
• Может заработать на спекуляции (перепродаже)
• Работает как трейдер на мировом рынке газа

📌 Это подчёркивает, что даже традиционный потребитель может стать временным экспортером, если позволяет рынок.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7015
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 15:58
#6773
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем желаю хорошего дня, мира, радости добра и позитива, пусть день пройдёт удачно!

Цитата:
Vit:
Ну с мясом наврал он наверно. Если у него денег тут не было на мясо, то и в России тоже не будет. Тем более жил он в алматы, я сомневаюсь что там нельзя заработать на еду. Даже рускоязычному.


Виталий, нужно радоваться, что человек, с его слов переехал в чудесную и прекрасную страну Россию. В Казахстане он ел мясо два раза в год, а там каждый день, да и образование говорит в матушке России на высоком уровне, чем не сказочная страна! :lol: :lol: :lol:.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7015
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 16:04
#6774
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7015
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 16:26
#6775
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
По данным издания, в 2025 году Россия выручит от экспорта энергоносителей и сырья €233 млрд, в том числе в страны ЕС - более €20 млрд.

Это больше, чем военная поддержка, оказываемая Киеву странами ЕС. Bild утверждает, что в феврале «третьи» страны перечислили России за поставки нефти, газа, СПГ, угля и урана €640 млн.

Основными импортерами стали Китай, Индия и Турция, на которые пришлось почти две трети российского экспорта энергоносителей.


Если США действительно введут так называемые «адские санкции», в частности большие пошлины или вторичные санкции в отношении стран, покупающих российские энергоресурсы, последствия для России могут быть очень серьезными. Конечно всё будет зависит от того как будут их обходить, как санкции будут реализованы и насколько эффективно они будут соблюдаться.

233 млрд долларов это примерно половина доходов федерального бюджета РФ. Эксперты отмечают, что потеря значительной части этой выручки может подорвать экономическую устойчивость страны. Если Китай, Индия и Турция сократят импорт из-за угрозы санкций или пошлин со стороны США, доходы России резко упадут. Даже частичное замещение этих рынков будет сложным: транспортировка энергоносителей на дальние расстояния (например, в Африку или Латинскую Америку) ограничена логистически.

США также хотят ввести санкции против теневого флота, транспортирующего российскую нефть, тогда это будет одним из самых болезненных ударов по экспортной инфраструктуре России, особенно в сочетании с уже существующими ценовыми потолками и ограничениями. Себестоимость добычи Urals (без логистики и налогов) 15–20 долларов за баррель, но с учётом налогов, транспортировки и скидок прибыльность начинается примерно от 35–40 долларов за баррель. Ниже этого уровня экспорт становится почти убыточным или не имеет смысла.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7015
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 16:32
#6776
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
233 млрд долларов это примерно половина доходов федерального бюджета РФ...


Отмечают, что годовой бюджет России в 2024 году составлял 36,651 трлн рублей, что по курсу эквивалентно примерно 400 миллиардам долларов США.

На днях была информация, что согласно сообщению Минфина, доходы бюджета РФ в 2025 году составят 38,5 трлн рублей, или 17,4% ВВП (в принятом ранее законе о бюджете 40,296 трлн рублей). Нефтегазовые доходы планируются в размере 8,317 трлн рублей, или 3,7% ВВП.

Подробнее здесь: ,%D0%B8%D0%BB%D0%B8%203%2C7%25%20%D0%92%D0%92%D0%9F.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7015
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 16:39
#6777
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Об этом пишет немецкая газета Bild. По данным издания, в 2025 году Россия выручит от экспорта энергоносителей и сырья €233 млрд, в том числе в страны ЕС - более €20 млрд.


Цитата:
Kairat stayer:
233 млрд долларов это примерно половина доходов федерального бюджета РФ.


Сорри, если евро, тогда ещё больше.
Профайл
Страница 452 из 452«1...450451452
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS