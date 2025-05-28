Флуд и оффтопик (часть 9)

Отправлено: - 15:39

Россия в 2025 году выручит от экспорта в Евросоюз своих энергоресурсов и сырья больше средств, чем Европа тратит на военную помощь Украине.



Об этом пишет немецкая газета Bild.



По данным издания, в 2025 году Россия выручит от экспорта энергоносителей и сырья €233 млрд, в том числе в страны ЕС - более €20 млрд.



Это больше, чем военная поддержка, оказываемая Киеву странами ЕС.



Bild утверждает, что в феврале «третьи» страны перечислили России за поставки нефти, газа, СПГ, угля и урана €640 млн.



Основными импортерами стали Китай, Индия и Турция, на которые пришлось почти две трети российского экспорта энергоносителей.



В то же время ЕС за месяц купил у России «голубого топлива», нефти, и урана на €2 млрд.





Да, Китай действительно продаёт сжиженный природный газ (СПГ, LNG) в Европу, особенно начиная с 2022 года. Это может показаться неожиданным, ведь Китай сам является крупным импортером СПГ, но вот как и почему это происходит:



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🔍 Почему Китай продаёт СПГ Европе?



✅ 1. Избыточные объёмы СПГ по долгосрочным контрактам

• Китай заключил много долгосрочных контрактов с поставщиками СПГ (Катар, США, Россия и др.), где газ покупается по фиксированной цене, часто ниже рыночной.

• В 2022–2024 годах внутренний спрос в Китае снизился из-за:

• Локдаунов COVID

• Переориентации на уголь и ВИЭ

• Экономического замедления

• В то же время цены на СПГ в Европе взлетели из-за энергетического кризиса и отказа от российского трубопроводного газа.



👉 Китайские трейдеры (например, CNOOC, Sinopec) начали перепродавать “лишний” СПГ на спотовом рынке в Европу с большой прибылью.



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✅ 2. Коммерческий трейдинг (арбитраж)

• Даже если СПГ закупается не для Китая, а просто через китайские компании, он может перенаправляться в Европу, если это выгодно.

• Китайские государственные и частные компании действуют как глобальные трейдеры газа.



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📦 Примеры:

• В 2022 году Sinopec сообщила, что перепродала десятки партий СПГ в Европу, получив «значительную прибыль».

• По оценкам Bloomberg и Reuters, более 5 млн тонн СПГ, закупленного китайскими компаниями, ушли в Европу в 2022–2023 гг.



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📊 Почему Европе это выгодно?

• После сокращения поставок российского трубопроводного газа, Европа стала крупнейшим импортером СПГ в мире.

• Любые дополнительные поставки (в том числе от китайских трейдеров) помогают удерживать запасы и снижать цены.



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🧠 Вывод:



Китай продаёт СПГ в Европу, потому что:

• Имеет избыток по контрактам

• Может заработать на спекуляции (перепродаже)

• Работает как трейдер на мировом рынке газа



📌 Это подчёркивает, что даже традиционный потребитель может стать временным экспортером, если позволяет рынок.