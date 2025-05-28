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≡ В Казахстане будут проверять пополнение баланса мобильного телефона на крупные суммы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51829
В Казахстане будут проверять пополнение баланса мобильного телефона на крупные суммы
Отправлено: 28.05.25 - 13:48
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Операторы сотовой связи и "Правительство для граждан" станут новыми субъектами финансового мониторинга. В рамках нового законопроекта предлагается вести финмониторинг за пополнением баланса телефона казахстанцев.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1419
Re: В Казахстане будут проверять пополнение баланса мобильного...
Отправлено: 28.05.25 - 13:48
#1
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И штрафовать, непременно штрафовать!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1339
Re: В Казахстане будут проверять пополнение баланса мобильного...
Отправлено: 28.05.25 - 14:05
#2
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Цитата:
Дантист:
И штрафовать, непременно штрафовать!

Разумеется! Это ж самоцель!


А по итогам года - собирать статистику. Если у человека много штрафов - то штраф за рецидивы. Если штрафов не было - то штраф за деланную законопослушность, ибо все мы не без греха. Ну думаю, тут все понятно))
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