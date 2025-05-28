Отправлено: - 14:05

Дантист:

И штрафовать, непременно штрафовать!

Цитата:Разумеется! Это ж самоцель!А по итогам года - собирать статистику. Если у человека много штрафов - то штраф за рецидивы. Если штрафов не было - то штраф за деланную законопослушность, ибо все мы не без греха. Ну думаю, тут все понятно))