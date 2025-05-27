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"Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее время
"Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее время
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51829
"Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее время
Отправлено: 27.05.25 - 17:01
В мажилисе состоялся круглый стол по вопросам популяции сайгаков. Собрание сопровождалось активным обменом мнениями, а некоторые предложения вызвали оживлённую дискуссию. В течение недели Минэкологии представит в правительстве заключение учёных, по которому примут решение
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Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 27.05.25 - 17:01
Цитата:
Учоных..
Помню в з/с Дружба на бригаде жили в детстве у деда, это 10 км от совхоза, вертолеты или кукурузники постоянно бомбили сайгак, на зилах их давили "партизаны", и мясо мы если в это время сайгачье.
А сейчас нужно собрать Совет УчОных?
То есть в СССР не было обоснования никакого и стреляли просто так с пулеметов по ним?
Нельзя что ли положиться на опыт СССР в данном деле, потому что там жили только тупые?
Однако для начала необходимо дождаться обоснования учёных, подытожил он.
Учоных..
Помню в з/с Дружба на бригаде жили в детстве у деда, это 10 км от совхоза, вертолеты или кукурузники постоянно бомбили сайгак, на зилах их давили "партизаны", и мясо мы если в это время сайгачье.
А сейчас нужно собрать Совет УчОных?
То есть в СССР не было обоснования никакого и стреляли просто так с пулеметов по ним?
Нельзя что ли положиться на опыт СССР в данном деле, потому что там жили только тупые?
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 27.05.25 - 17:12
Цитата:
---Чем ?Фугасом ??Цитата:
---Прям с пулеметов ???
---Может хватить уже сочинять ?
111:
бомбили
бомбили
---Чем ?Фугасом ??Цитата:
111:
стреляли просто так с пулеметов по ним?
стреляли просто так с пулеметов по ним?
---Прям с пулеметов ???
---Может хватить уже сочинять ?
"Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее время
Отправлено: 27.05.25 - 17:25
Цитата:
Значит убивали.
Ты чо такой непонятный?
Для тебя это знать впервые?
Гога:
Чем ?Фугасом ??
Чем ?Фугасом ??
Значит убивали.
Ты чо такой непонятный?
Для тебя это знать впервые?
"Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее время
Отправлено: 27.05.25 - 17:28
Цитата:
Да, с пулеметов.
Ты что, в 1981м - 1984м не жил в Советах в степи?
Я жыл.
У моего деда по матери..
[Исправлено: Тимур Гафуров, 28.05.2025 - 09:21]
Гога:
Прям с пулеметов ???
Прям с пулеметов ???
Да, с пулеметов.
Ты что, в 1981м - 1984м не жил в Советах в степи?
Я жыл.
У моего деда по матери..
[Исправлено: Тимур Гафуров, 28.05.2025 - 09:21]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 886
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 27.05.25 - 18:50
В общем опять болтовня! Надо, чтобы опять Президент РК кого-то пнул, чтобы взялся работать, а не болтать, чтобы не было времени совершать коррупционные вопросы! Страна болтунов-нытиков и говорунов-бездельников!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 174
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 27.05.25 - 19:07
УК РК
Статья 339. Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами
1-1. Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, - наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Ну то есть всё время их защищали, как исчезающий вид, и не смотрели за численностью, раз до такого дошло?
Статья 339. Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами
1-1. Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, - наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Ну то есть всё время их защищали, как исчезающий вид, и не смотрели за численностью, раз до такого дошло?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7940
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 27.05.25 - 19:43
Цитата:
Малехо перестарались! Кто же знал , что они такие любвеобильные!!!
EvilWizard:
раз до такого дошло?
раз до такого дошло?
Малехо перестарались! Кто же знал , что они такие любвеобильные!!!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2014
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 27.05.25 - 20:52
Цитата:
.....мы всё хотим знать имя деда героя назови его....
111:
У Героя, Советского Союза, моего деда по матери..
У Героя, Советского Союза, моего деда по матери..
.....мы всё хотим знать имя деда героя назови его....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2014
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 27.05.25 - 20:56
Цитата:
.....Гога с пулЫмётов сайгак не стреляли,этих животных стреляли из царь пушки прям прямой наводкой....
Гога:
--Прям с пулеметов ???
--Прям с пулеметов ???
.....Гога с пулЫмётов сайгак не стреляли,этих животных стреляли из царь пушки прям прямой наводкой....
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 230
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 27.05.25 - 23:54
Как за столом так за обе щёки, ещё и из за стола не выгонишь, как решение принимать так воли не хватает.Вы кому угодить собираетесь господа власть имущие? Такие вопросы , как и множество других решают за закрытыми дверями. Когда бюджет разворовываете вы же собираете совет учоных? не правда ли?
"Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее время
Отправлено: 28.05.25 - 00:59
Цитата:
---Не дождетесь --В списках не значится
родом из Шанхая2022:
....мы всё хотим знать имя деда героя назови его....
....мы всё хотим знать имя деда героя назови его....
---Не дождетесь --В списках не значится
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27837
"Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее время
Отправлено: 28.05.25 - 01:52
Цитата:
А есть статья какая-нибудь за незаконное присвоение/использование звания героя СССР?
EvilWizard:
УК РК Статья 339.
УК РК Статья 339.
А есть статья какая-нибудь за незаконное присвоение/использование звания героя СССР?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 787
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 28.05.25 - 13:25
Цитата:
и за "недонос" про бомбешку сайгаков)) с вертолета)
maxsaf:
А есть статья какая-нибудь за незаконное присвоение/использование звания героя СССР?
А есть статья какая-нибудь за незаконное присвоение/использование звания героя СССР?
и за "недонос" про бомбешку сайгаков)) с вертолета)
"Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее время
Отправлено: 28.05.25 - 13:48
Цитата:
Цитата:
Интересно, скорее есть чем нет
А кто присваивал ЗВАНИЕ Героя СССР?
Покажы
maxsaf:
Цитата:
звания героя СССР?
Интересно, скорее есть чем нет
А кто присваивал ЗВАНИЕ Героя СССР?
Покажы
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