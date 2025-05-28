Отправлено: - 12:11

Дантист:



Цитата:Только линейка/рулетка должна быть стандартизированная, а то мало ли. Для разработки ГОСТа потребуется ___миллионов, на изготовление - еще столько же.Только в нашем царстве-государстве могут такую дичь вытворять - не соответствующие требованиям дороги делать платными, еще и жестом доброй воли частично отменять платность, и то- со следующего месяца.Да грамотный управленец под каток бы положил таких инициаторов, чтобы не позорить ведомство и не дискредитировать власть. Но у нас так нельзя. Если есть способ деньгу стричь - почему бы и нет? А законность - пффф, да ну ее.