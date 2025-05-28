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≡ Когда отменят плату за проезд по плохим участкам дорог в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51828
Когда отменят плату за проезд по плохим участкам дорог в Казахстане
Отправлено: 28.05.25 - 11:23
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В Казахстане исключат плату за проезд по плохим участкам дорог. Новые правила должны вступить в силу в июне, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта. Изменения коснутся участков с дефектами, влияющими на безопасность и бесперебойность движения.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1418
Re: Когда отменят плату за проезд по плохим участкам дорог в...
Отправлено: 28.05.25 - 11:23
#1
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Вот это расщедрились! Щас заплачу от радости!
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1418
Re: Когда отменят плату за проезд по плохим участкам дорог в...
Отправлено: 28.05.25 - 11:24
#2
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Вот это расщедрились! Щас заплачу от радости!
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1418
Когда отменят плату за проезд по плохим участкам дорог в Казахстане
Отправлено: 28.05.25 - 11:27
#3
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А ещё можно длину каждой ямки измерить, потом сложить и на полученных метрах отменить оплату
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1338
Когда отменят плату за проезд по плохим участкам дорог в Казахстане
Отправлено: 28.05.25 - 12:11
#4
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Цитата:
Дантист:

Только линейка/рулетка должна быть стандартизированная, а то мало ли. Для разработки ГОСТа потребуется ___миллионов, на изготовление - еще столько же.

Только в нашем царстве-государстве могут такую дичь вытворять - не соответствующие требованиям дороги делать платными, еще и жестом доброй воли частично отменять платность, и то- со следующего месяца.
Да грамотный управленец под каток бы положил таких инициаторов, чтобы не позорить ведомство и не дискредитировать власть. Но у нас так нельзя. Если есть способ деньгу стричь - почему бы и нет? А законность - пффф, да ну ее.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16595
Re: Когда отменят плату за проезд по плохим участкам дорог в...
Отправлено: 28.05.25 - 12:46
#5
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Цитата:
Измерять длину дефектных дорог будут камеры.

Ха, Тоесть не как не будут измерять)
Арки стоят одна на 50 км.
Шляпа короче. Отмазка, типа успокойтесь 8-)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1338
Когда отменят плату за проезд по плохим участкам дорог в Казахстане
Отправлено: 28.05.25 - 13:14
#6
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Цитата:
Vit:
Отмазка, типа успокойтесь

Как обычно. Мы должны уже давно привыкнуть.

Потому шта , земляки, потому шта (цитаты великих чиновников)
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