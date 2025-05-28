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В младшей школе закладывается фундамент знаний, без которых невозможно изучать более сложные темы в средней и старшей школе. Крайне важно, чтобы школьник хорошо понимал весь курс математики за 1-5-й классы. Ведь полученные навыки решения задач пригодятся не только для сдачи ЕНТ, но и в жизни в целом.