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≡ ТОП-3 самые сложные темы по математике и как их объяснить ребенку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51828
ТОП-3 самые сложные темы по математике и как их объяснить ребенку
Отправлено: 28.05.25 - 12:11
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В младшей школе закладывается фундамент знаний, без которых невозможно изучать более сложные темы в средней и старшей школе. Крайне важно, чтобы школьник хорошо понимал весь курс математики за 1-5-й классы. Ведь полученные навыки решения задач пригодятся не только для сдачи ЕНТ, но и в жизни в целом.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1603
Re: ТОП-3 самые сложные темы по математике и как их объяснить...
Отправлено: 28.05.25 - 12:11
#1
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Если это самые сложные темы то в спецшколу нужно а не к репетитору
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