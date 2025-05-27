maxsaf(Полноправные пользователи)Регистрация:27.05.18Сообщений:27832 "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее времяОтправлено: 27.05.25 - 23:52#12 Цитата:EvilWizard:УК РК Статья 339.А есть статья какая-нибудь за незаконное присвоение/использование звания героя СССР?---
---Свердловский журналист Валентин Пургин обманным путем присвоил себе звание Героя СССР, за это мошенника расстреляли, сказано в книге «Победа. Одна на всех», которая вышла в Екатеринбурге в текущем году. В частности, используя краденые бланки воинских частей, он отправил в наградной отдел Наркомата ВМФ представление с подделанными подписями и печатью о награждении себя званием. Инцидент произошел в 1940 году. Соответствующий приказ был утвержден, а в «Комсомольской правде» написали статью о подвигах журналиста с фотографией «героя». Однако получить «Золотую звезду» Пургину не удалось. Свердловские следователи увидели материал о героизме дважды судимого за мелкие преступления мошенника. Они доложили об этом, и журналиста арестовали. Его расстреляли в ноябре 1940 года.
Тихо что то здесь стало! Скучно! Где неистовая борьба Максафа против засилья казахского языка? Где поучающие сентенции Эла Починно? Давно не рассказывал,как надо всё правильно делать Нурбанчик! Про СВО ,кроме Марика никто ничего и то у него вялотекущие сообщения про рутину войны! Давно потеряли накал обличения Гоги Марика! Так всё для порядка! Неистовый Скептик воюет не с русофобами, а с парковками! Как это у классика:" Скучно на свете господа!"
Макс все уедут, все. Вместе с русскими и русскоязычные или как тут говорят обрусевшие казахи уезжают. А сколько я видел в Астане в посольстве с картой поляка на внж подают целыми семьями документы и это не поляки совсем))) Просто война тормазнула отток. Ну все равно потихоньку уезжают. Тот же Абайка имеет запасной парашют в России
Вы бы контент по достовернее выбирали! Кто же ему поверит, что он в Казахстане мясо два раза в год ел! Вы то далеко, можете поверить, а спросите хоть у Виталия такое здесь бывает? Да и насчёт качества образования сомнительно, что в деревне в России такое супер. Вот в Магнитогорске слабовато, даже по сравнению с Костанаем! Ну и конечно у нас педофил на педофиле сидит и педофилом погоняет!
а че развлекаться? уехал любитель россии явно с российским паспортом тут жил иначе кто бы ему в цоне сказал "езжайте домой и там права качайте?" только обнаглевшему россиянину могли так сказать пусть валят Цитата:
Vit: Вместе с русскими и русскоязычные или как тут говорят обрусевшие казахи уезжают
казахи едут в сша и южную корею в россию казахи не едут делать там нечего Цитата:
Vit: Просто война тормазнула отток.
ой а что случилось то? русские любители россии из кз войны испугались? так они же патриоты путина, чеж их тормознуло?)) Цитата:
Vit: Тот же Абайка имеет запасной парашют в России
недвижку да с которой зарабатываю на россиянах запасной парашют нет кто в здравом уме может называть запасным парашютом имущество к примеру в Афганистане?))
maxsaf: Сторона чего? Это просто арбитр, которому вот-вот это наскучит. Зевака.
зевака это бразилия а сша открыто передают одной из стороне конфликта ракеты, танки, технику, оружие и самое главное развед данные по россии куда надо бить) если россия считает такое поведение сша НЕЙТРАЛЬНЫМ то россия терпила по всем показателям))
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