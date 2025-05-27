НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 451 из 451«1...449450451
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44893
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 18:10
#6751
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так вы всегда тут пишите , что сиротинушка , консервы приходилось умыкать с магазина

Летом сам приезжал к деду, он же не мой дед, нсли раздумать, у нас казахов деды только по отцовскому древу.
У него был один внук родной, из нас 35ти..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11993
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 02:42
#6752
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
maxsaf(Полноправные пользователи)Регистрация:27.05.18Сообщений:27832 "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее времяОтправлено: 27.05.25 - 23:52#12 Цитата:EvilWizard:УК РК Статья 339.А есть статья какая-нибудь за незаконное присвоение/использование звания героя СССР?---

---Свердловский журналист Валентин Пургин обманным путем присвоил себе звание Героя СССР, за это мошенника расстреляли, сказано в книге «Победа. Одна на всех», которая вышла в Екатеринбурге в текущем году. В частности, используя краденые бланки воинских частей, он отправил в наградной отдел Наркомата ВМФ представление с подделанными подписями и печатью о награждении себя званием. Инцидент произошел в 1940 году. Соответствующий приказ был утвержден, а в «Комсомольской правде» написали статью о подвигах журналиста с фотографией «героя». Однако получить «Золотую звезду» Пургину не удалось. Свердловские следователи увидели материал о героизме дважды судимого за мелкие преступления мошенника. Они доложили об этом, и журналиста арестовали. Его расстреляли в ноябре 1940 года.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27837
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 06:00
#6753
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
за это мошенника расстреляли,

Норм. Где расписаться? :lol:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7940
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 06:51
#6754
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тихо что то здесь стало! Скучно!
Где неистовая борьба Максафа против засилья казахского языка? Где поучающие сентенции Эла Починно? Давно не рассказывал,как надо всё правильно делать Нурбанчик! Про СВО ,кроме Марика никто ничего и то у него вялотекущие сообщения про рутину войны! Давно потеряли накал обличения Гоги Марика! Так всё для порядка!
Неистовый Скептик воюет не с русофобами, а с парковками!
Как это у классика:" Скучно на свете господа!"

[Исправлено: saba, 28.05.2025 - 07:54]
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1602
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 09:34
#6755
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Тихо что то здесь стало!

Так весна заканчивается, попустило ребят. Осенью приходите, у них снова обострение будет.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27837
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 09:48
#6756
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Тихо что то здесь стало! Скучно!

Развлекайтесь ;-)
С 6 минуты.




[Исправлено: maxsaf, 28.05.2025 - 10:51]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7940
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 09:58
#6757
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Развлекайтесь

Это я уже видел! Вы мне что нибудь посвежее, да пожареннее, а это так себе! Где кровь, где мясо?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27837
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 10:02
#6758
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Это я уже видел! Вы мне что нибудь посвежее, да пожареннее, а это так себе! Где кровь, где мясо?

Мьсе, а вы оказывается знаете толк в извращениях. Моё почтение :lol:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16594
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 10:07
#6759
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Макс все уедут, все. Вместе с русскими и русскоязычные или как тут говорят обрусевшие казахи уезжают. А сколько я видел в Астане в посольстве с картой поляка на внж подают целыми семьями документы и это не поляки совсем)))
Просто война тормазнула отток. Ну все равно потихоньку уезжают.
Тот же Абайка имеет запасной парашют в России 8-)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7940
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 10:17
#6760
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Вы бы контент по достовернее выбирали! Кто же ему поверит, что он в Казахстане мясо два раза в год ел! Вы то далеко, можете поверить, а спросите хоть у Виталия такое здесь бывает? Да и насчёт качества образования сомнительно, что в деревне в России такое супер. Вот в Магнитогорске слабовато, даже по сравнению с Костанаем! Ну и конечно у нас педофил на педофиле сидит и педофилом погоняет!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18155
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 10:31
#6761
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Развлекайтесь С 6 минуты.

а че развлекаться? уехал любитель россии явно с российским паспортом тут жил иначе кто бы ему в цоне сказал "езжайте домой и там права качайте?" только обнаглевшему россиянину могли так сказать
пусть валят Цитата:
Vit:
Вместе с русскими и русскоязычные или как тут говорят обрусевшие казахи уезжают

казахи едут в сша и южную корею
в россию казахи не едут
делать там нечего Цитата:
Vit:
Просто война тормазнула отток.

ой а что случилось то?
русские любители россии из кз войны испугались? так они же патриоты путина, чеж их тормознуло?))
Цитата:
Vit:
Тот же Абайка имеет запасной парашют в России

недвижку да с которой зарабатываю на россиянах
запасной парашют нет
кто в здравом уме может называть запасным парашютом имущество к примеру в Афганистане?))
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2372
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 10:32
#6762
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Где кровь, где мясо?

Экий вы кровожадный...
Здравомыслящие люди просто ждут.
Даже не освещения хода переговоров, затеянных Трампом.
Ждём их окончания. Нам важен результат, а не процесс.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18155
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 10:33
#6763
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сторона чего? Это просто арбитр, которому вот-вот это наскучит. Зевака.

зевака это бразилия
а сша открыто передают одной из стороне конфликта ракеты, танки, технику, оружие и самое главное развед данные по россии куда надо бить)
если россия считает такое поведение сша НЕЙТРАЛЬНЫМ то россия терпила по всем показателям))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27837
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 10:44
#6764
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а сша открыто передают одной из стороне конфликта ракеты, танки, технику, оружие

Не передают, а продают, в обмен на ресурсы. Бизнес, ничего личного.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16594
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.05.25 - 10:45
#6765
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba: он в Казахстане мясо два раза в год ел! Вы то далеко, можете поверить, а спросите хоть у Виталия такое здесь бывает?
Ну с мясом наврал он наверно. Если у него денег тут не было на мясо, то и в России тоже не будет. Тем более жил он в алматы, я сомневаюсь что там нельзя заработать на еду. Даже рускоязычному.
Профайл
Страница 451 из 451«1...449450451
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS