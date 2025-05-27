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≡ Штрафы как "сюрприз" после концерта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51827
Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 17:55
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Вчера посетил концерт группы "Mezzo" во Дворце молодёжи в Костанае. Там со стороны въезда с т.н. "проспекта Назарбаева" (когда ему уже вернут имя Юрия Гагарина?), перед главным входом и справа, вокруг памятника Камшат Доненбаевой, огромная площадь выложена плиткой/брусчаткой.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2372
Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 17:55
#1
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Одну картинку можно убрать. Загрузилась, почему-то, дважды...

[Исправлено: Skeptic, 27.05.2025 - 18:56]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10330
Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 18:04
#2
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Да,действительно там бардак с этими парковками,я на концентр Сабурова приезжал,припарковался норм.а вот с выездом были проблемы.
Наш концерт заканчивался в 21 и тут же следом начинался второй,то есть к машинам не успевшим уехать после первого концерта добавились ещё столько же,в итоге вся площадь покрытая брусчаткой была в машинах,но они всё приезжали и призжали,а тут уже и мы начали разезжаться,вообщем получлся такой коллапс и большая пробка,как то не продуман вот этот момент,нафига огромная пустая площадь с брусчаткой,когда припарковаться негде.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1336
Re: Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 18:14
#3
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И застройщики молодцы. В такой зад...глуши сделать концертную площадку.... И как всегда - инфраструктура -к чертям. А зачем парковаться? Для кого автобусы ходят?)))
А вообще, вроде как то, что не запрещено, то - разрешено. Если нет запрещающего знака = нет нарушения. Ведь так?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4305
Re: Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 18:20
#4
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//Но после концерта их ожидал "сюрприз" в виде нескольких экипажей дорожной полиции. Те поснимали с машин номера и ожидали "нарушителей" для разборок.//

Вот это реально "колхоз" и беспредел. Кто им права давал, номера скручивать. Зафиксировал нарушения (если таковое имело быть место), закрепил фотодоком, выписал штраф и готово. У нас полиция такой ерундой вообще не занимается. Есть соответствующие службы с политесами. Хотя последнее время, всё больше на видеофиксацию переходят.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2014
Re: Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 21:56
#5
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.....это хорошо что они не додумались калэса скрутить....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2014
Re: Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 22:05
#6
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Цитата:
Эл-починно:
закрепил фотодоком, выписал штраф и готово. У нас полиция такой ерундой вообще не занимается. Есть соответствующие службы с политесами. Хотя последнее время, всё больше на видеофиксацию переходят.


.....не знаю даже чего не хватает мозгов или денег поставить видеофиксацию с табличками,видно легче номера свинтить,цивилизация по кОстанайски....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16594
Re: Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 22:55
#7
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Крутяк. Молодцы форумчане, ведут культурный образ жизни. Я на концерте был Тыщу лет назад в г. Актау, группа Любэ. И то случайно, у них день города был он выступал на площади))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44893
Re: Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 23:11
#8
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Он что, пошел на группу или на стоянку?
Мог бы на автобусе приехать или поставить авто в стороне и дойти?
Тогда вообще не надо было идти, чтоб не жаловаться..
Логично?
Сам ведь пошел?
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1570
Re: Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 28.05.25 - 09:22
#9
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от скручивания номеров антивандальные рамки металлические помогают
на этой площади с брусчаткой никаких знаков нет? стоянка запрещена или место парковки? тогда на каком основании штрафуют? был там давненько, там и пешеходы и машины после концертов исполняют, знаков не было и разметки
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7940
Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 28.05.25 - 10:04
#10
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Я уже сто лет такой жести от ДПС не видел с снятием номеров!
Точно им команду дали, хоть разорить всех,но бюджет наполнить! Причем касается практически всех контролирующих и фискальных органов! Всеми путями в карман к населению пытаются залезть! НЭП (Новая Экономическая Политика) власти?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1602
Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 28.05.25 - 10:39
#11
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Там не логика подсказала парковку "недалеко от входа" а их, водятлов, ох...шая натура. Не нужно быть семи пядей во лбу чтобы догнать что нехрен на тротуарную плитку заезжать и без знаков. Что разметки на проезжей части нет, да. Но вы на само здание посмотрите. Совершенно идиотский вход с придурошными ступеньками, меня каждый раз выбешивает по ним подниматься и спускаться. Заросшие и засраные сорняками газоны. И с чего бы разметке быть? Ну как-то все же должно быть в едином "ансамбле" - тут через .опу, ну и с проезжими частями должно быть через неё же ,чтобы не выделялись, картину чтобы не портили
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1602
Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 28.05.25 - 10:48
#12
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Цитата:
saba:
Точно им команду дали, хоть разорить всех

Да хоть какую дали. Они не "по делу" кого-то штрафуют? Ну а то, что водители привыкли с.ать на правила так то сугубо их личные проблемы.
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