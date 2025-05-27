Отправлено: - 18:10

Гога:

Так вы всегда тут пишите , что сиротинушка , консервы приходилось умыкать с магазина

Цитата:Летом сам приезжал к деду, он же не мой дед, нсли раздумать, у нас казахов деды только по отцовскому древу.У него был один внук родной, из нас 35ти..