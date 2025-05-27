Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у земляка 10 млн тенге. И получили сроки заключения
Отправлено: 27.05.25 - 13:39
В июне 2024 года Л. вместе с Д., М., Д. и Г. увидели в интернете фотографию о возможном участии рудничанина Х. в сбыте наркотических средств в качестве закладчика. Мужчины вывезли Х. за город, где, угрожая и применяя насилие, потребовали от последнего передать им 10 млн тенге. Читать новость
Сам в прошлом два раза попадал под маховик самосуда над закладчиками, люди нынче крайне перевозбуждены этой темой, просто ходить по двору с рюкзаком на спине уже выглядит, как преступление. Один раз чуть не избили бравые блюстители порядка, еле ноги унес. Второй - бабка вызвала полицию, пришлось доказывать, что я не я и корова не моя
Всех эта тема утомила уже, в чьи там обязанности входит бороться с закладчиками? Полиции, кажется? Хорошо бы все об этом помнили, в т.ч. и в полиции.
Скорее тот, кто связан с ментами, дает наводку так называемым рэкетирам.. Старая схема.. Рудный - город чудный. Я когда приехал туда в 2001м, так там до сих пор братки и положенец вели дела, как в начале 90х в Костанае. Да, стыканулся с ними, нормальные пацаны..
Если особь разбойник, то причем его малолетние дети! Ведь доказано, что от яблони яблоко рождается, а не гений" Получается,если папаша разбойник многодетный, то вообще за разбой нужно понять и простить! В жалостливой и праздной стране, где население требует восстановить Справедливость и Закон, по другому никак?
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