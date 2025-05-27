Отправлено: - 17:01

Однако для начала необходимо дождаться обоснования учёных, подытожил он.

Цитата:Учоных..Помню в з/с Дружба на бригаде жили в детстве у деда, это 10 км от совхоза, вертолеты или кукурузники постоянно бомбили сайгак, на зилах их давили "партизаны", и мясо мы если в это время сайгачье.А сейчас нужно собрать Совет УчОных?То есть в СССР не было обоснования никакого и стреляли просто так с пулеметов по ним?Нельзя что ли положиться на опыт СССР в данном деле, потому что там жили только тупые?