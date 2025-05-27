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≡ "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее время
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51826
"Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее время
Отправлено: 27.05.25 - 17:01
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В мажилисе состоялся круглый стол по вопросам популяции сайгаков. Собрание сопровождалось активным обменом мнениями, а некоторые предложения вызвали оживлённую дискуссию. В течение недели Минэкологии представит в правительстве заключение учёных, по которому примут решение
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44893
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 27.05.25 - 17:01
#1
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Цитата:
Однако для начала необходимо дождаться обоснования учёных, подытожил он.

Учоных..
Помню в з/с Дружба на бригаде жили в детстве у деда, это 10 км от совхоза, вертолеты или кукурузники постоянно бомбили сайгак, на зилах их давили "партизаны", и мясо мы если в это время сайгачье.
А сейчас нужно собрать Совет УчОных?
То есть в СССР не было обоснования никакого и стреляли просто так с пулеметов по ним?
Нельзя что ли положиться на опыт СССР в данном деле, потому что там жили только тупые?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11992
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 27.05.25 - 17:12
#2
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Цитата:
111:
бомбили

---Чем ?Фугасом ??Цитата:
111:
стреляли просто так с пулеметов по ним?

---Прям с пулеметов ???

---Может хватить уже сочинять ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44893
"Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее время
Отправлено: 27.05.25 - 17:25
#3
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Цитата:
Гога:
Чем ?Фугасом ??

Значит убивали.
Ты чо такой непонятный?
Для тебя это знать впервые?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44893
"Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее время
Отправлено: 27.05.25 - 17:28
#4
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Цитата:
Гога:
Прям с пулеметов ???

Да, с пулеметов.
Ты что, в 1981м - 1984м не жил в Советах в степи?
Я жыл.
У Героя, Советского Союза, моего деда по матери..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
886
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 27.05.25 - 18:50
#5
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В общем опять болтовня! Надо, чтобы опять Президент РК кого-то пнул, чтобы взялся работать, а не болтать, чтобы не было времени совершать коррупционные вопросы! Страна болтунов-нытиков и говорунов-бездельников!
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
174
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 27.05.25 - 19:07
#6
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УК РК
Статья 339. Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами

1-1. Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, - наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ну то есть всё время их защищали, как исчезающий вид, и не смотрели за численностью, раз до такого дошло?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7936
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 27.05.25 - 19:43
#7
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Цитата:
EvilWizard:
раз до такого дошло?

Малехо перестарались! Кто же знал , что они такие любвеобильные!!!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2014
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 27.05.25 - 20:52
#8
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Цитата:
111:
У Героя, Советского Союза, моего деда по матери..


.....мы всё хотим знать имя деда героя назови его....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2014
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 27.05.25 - 20:56
#9
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Цитата:
Гога:
--Прям с пулеметов ???

.....Гога с пулЫмётов сайгак не стреляли,этих животных стреляли из царь пушки прям прямой наводкой.... :-( :-( :-(
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
230
Re: "Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты"....
Отправлено: 27.05.25 - 23:54
#10
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Как за столом так за обе щёки, ещё и из за стола не выгонишь, как решение принимать так воли не хватает.Вы кому угодить собираетесь господа власть имущие? Такие вопросы , как и множество других решают за закрытыми дверями. Когда бюджет разворовываете вы же собираете совет учоных? не правда ли? :-P :-P :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11992
"Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее время
Отправлено: 28.05.25 - 00:59
#11
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....мы всё хотим знать имя деда героя назови его....

---Не дождетесь :lol: :-x --В списках не значится
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27832
"Выезжать с ружьём и вывозить на мясокомбинаты". Судьбу сайгаков в Казахстане определят в ближайшее время
Отправлено: 28.05.25 - 01:52
#12
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Цитата:
EvilWizard:
УК РК Статья 339.

А есть статья какая-нибудь за незаконное присвоение/использование звания героя СССР? :lol:
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