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Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у земляка 10 млн тенге. И получили сроки заключения
Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у земляка 10 млн тенге. И получили сроки заключения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51826
Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у земляка 10 млн тенге. И получили сроки заключения
Отправлено: 27.05.25 - 13:39
В июне 2024 года Л. вместе с Д., М., Д. и Г. увидели в интернете фотографию о возможном участии рудничанина Х. в сбыте наркотических средств в качестве закладчика. Мужчины вывезли Х. за город, где, угрожая и применяя насилие, потребовали от последнего передать им 10 млн тенге.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18153
Re: Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у...
Отправлено: 27.05.25 - 13:39
Цитата:
А что на фотографии то был, и как по ней можно было понять что человек закладчик?)
В июне 2024 года Л. вместе с Д., М., Д. и Г. увидели в интернете фотографию о возможном участии рудничанина Х. в сбыте наркотических средств в качестве закладчика.
А что на фотографии то был, и как по ней можно было понять что человек закладчик?)
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1413
Re: Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у...
Отправлено: 27.05.25 - 13:45
А почему алфавит вместо имён? Суд признал их преступниками, значит страна должна знать своих "героев", Зачем такая скромность?
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.05.20
- Сообщений:
- 55
Re: Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у...
Отправлено: 27.05.25 - 14:42
Сам в прошлом два раза попадал под маховик самосуда над закладчиками, люди нынче крайне перевозбуждены этой темой, просто ходить по двору с рюкзаком на спине уже выглядит, как преступление. Один раз чуть не избили бравые блюстители порядка, еле ноги унес. Второй - бабка вызвала полицию, пришлось доказывать, что я не я и корова не моя
Всех эта тема утомила уже, в чьи там обязанности входит бороться с закладчиками? Полиции, кажется? Хорошо бы все об этом помнили, в т.ч. и в полиции.
Всех эта тема утомила уже, в чьи там обязанности входит бороться с закладчиками? Полиции, кажется? Хорошо бы все об этом помнили, в т.ч. и в полиции.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44893
Re: Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у...
Отправлено: 27.05.25 - 17:24
Скорее тот, кто связан с ментами, дает наводку так называемым рэкетирам..
Старая схема..
Рудный - город чудный.
Я когда приехал туда в 2001м, так там до сих пор братки и положенец вели дела, как в начале 90х в Костанае.
Да, стыканулся с ними, нормальные пацаны..
Старая схема..
Рудный - город чудный.
Я когда приехал туда в 2001м, так там до сих пор братки и положенец вели дела, как в начале 90х в Костанае.
Да, стыканулся с ними, нормальные пацаны..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 886
Re: Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у...
Отправлено: 27.05.25 - 18:59
Если особь разбойник, то причем его малолетние дети! Ведь доказано, что от яблони яблоко рождается, а не гений" Получается,если папаша разбойник многодетный, то вообще за разбой нужно понять и простить! В жалостливой и праздной стране, где население требует восстановить Справедливость и Закон, по другому никак?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2014
Re: Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у...
Отправлено: 27.05.25 - 21:04
.....у меня в Рудном один знакомый в 2001 году работал секюрити в доме для женщин с низкой соц. ответственностью....
Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у земляка 10 млн тенге. И получили сроки заключения
Отправлено: 27.05.25 - 21:51
Цитата:
Цитата:
Марик, ты был сутенёром что-ли?
родом из Шанхая2022:
у меня в Рудном один знакомый в 2001 году работал секюрити в доме для женщин с низкой соц. ответственностью....
у меня в Рудном один знакомый в 2001 году работал секюрити в доме для женщин с низкой соц. ответственностью....
Цитата:
111:
Я когда приехал туда в 2001м
Я когда приехал туда в 2001м
Марик, ты был сутенёром что-ли?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44893
Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у земляка 10 млн тенге. И получили сроки заключения
Отправлено: 27.05.25 - 22:47
Цитата:
Хех..
Все те, кто переезжали в 2001м, сутенеры?
maxsaf:
Марик, ты был сутенёром что-ли?
Марик, ты был сутенёром что-ли?
Хех..
Все те, кто переезжали в 2001м, сутенеры?
Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у земляка 10 млн тенге. И получили сроки заключения
Отправлено: 28.05.25 - 00:32
Цитата:
Ты не ответил на вопрос
Ты "крышевал" "ночных бабочек"?
111:
Хех.. Все те, кто переезжали в 2001м, сутенеры?
Хех.. Все те, кто переезжали в 2001м, сутенеры?
Ты не ответил на вопрос
Ты "крышевал" "ночных бабочек"?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11992
Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у земляка 10 млн тенге. И получили сроки заключения
Отправлено: 28.05.25 - 01:02
Цитата:
---Ответа не будет , как всегда
maxsaf:
Ты не ответил на вопрос
Ты не ответил на вопрос
---Ответа не будет , как всегда
-
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