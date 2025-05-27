Отправлено: - 22:05

Эл-починно:

закрепил фотодоком, выписал штраф и готово. У нас полиция такой ерундой вообще не занимается. Есть соответствующие службы с политесами. Хотя последнее время, всё больше на видеофиксацию переходят.

Цитата:.....не знаю даже чего не хватает мозгов или денег поставить видеофиксацию с табличками,видно легче номера свинтить,цивилизация по кОстанайски....