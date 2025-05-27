Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Штрафы как "сюрприз" после концерта
Штрафы как "сюрприз" после концерта
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51826
Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 17:55
Вчера посетил концерт группы "Mezzo" во Дворце молодёжи в Костанае. Там со стороны въезда с т.н. "проспекта Назарбаева" (когда ему уже вернут имя Юрия Гагарина?), перед главным входом и справа, вокруг памятника Камшат Доненбаевой, огромная площадь выложена плиткой/брусчаткой.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2371
Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 17:55
Одну картинку можно убрать. Загрузилась, почему-то, дважды...
[Исправлено: Skeptic, 27.05.2025 - 18:56]
[Исправлено: Skeptic, 27.05.2025 - 18:56]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10330
Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 18:04
Да,действительно там бардак с этими парковками,я на концентр Сабурова приезжал,припарковался норм.а вот с выездом были проблемы.
Наш концерт заканчивался в 21 и тут же следом начинался второй,то есть к машинам не успевшим уехать после первого концерта добавились ещё столько же,в итоге вся площадь покрытая брусчаткой была в машинах,но они всё приезжали и призжали,а тут уже и мы начали разезжаться,вообщем получлся такой коллапс и большая пробка,как то не продуман вот этот момент,нафига огромная пустая площадь с брусчаткой,когда припарковаться негде.
Наш концерт заканчивался в 21 и тут же следом начинался второй,то есть к машинам не успевшим уехать после первого концерта добавились ещё столько же,в итоге вся площадь покрытая брусчаткой была в машинах,но они всё приезжали и призжали,а тут уже и мы начали разезжаться,вообщем получлся такой коллапс и большая пробка,как то не продуман вот этот момент,нафига огромная пустая площадь с брусчаткой,когда припарковаться негде.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1336
Re: Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 18:14
И застройщики молодцы. В такой зад...глуши сделать концертную площадку.... И как всегда - инфраструктура -к чертям. А зачем парковаться? Для кого автобусы ходят?)))
А вообще, вроде как то, что не запрещено, то - разрешено. Если нет запрещающего знака = нет нарушения. Ведь так?
А вообще, вроде как то, что не запрещено, то - разрешено. Если нет запрещающего знака = нет нарушения. Ведь так?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4305
Re: Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 18:20
//Но после концерта их ожидал "сюрприз" в виде нескольких экипажей дорожной полиции. Те поснимали с машин номера и ожидали "нарушителей" для разборок.//
Вот это реально "колхоз" и беспредел. Кто им права давал, номера скручивать. Зафиксировал нарушения (если таковое имело быть место), закрепил фотодоком, выписал штраф и готово. У нас полиция такой ерундой вообще не занимается. Есть соответствующие службы с политесами. Хотя последнее время, всё больше на видеофиксацию переходят.
Вот это реально "колхоз" и беспредел. Кто им права давал, номера скручивать. Зафиксировал нарушения (если таковое имело быть место), закрепил фотодоком, выписал штраф и готово. У нас полиция такой ерундой вообще не занимается. Есть соответствующие службы с политесами. Хотя последнее время, всё больше на видеофиксацию переходят.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2014
Re: Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 21:56
.....это хорошо что они не додумались калэса скрутить....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2014
Re: Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 22:05
Цитата:
.....не знаю даже чего не хватает мозгов или денег поставить видеофиксацию с табличками,видно легче номера свинтить,цивилизация по кОстанайски....
Эл-починно:
закрепил фотодоком, выписал штраф и готово. У нас полиция такой ерундой вообще не занимается. Есть соответствующие службы с политесами. Хотя последнее время, всё больше на видеофиксацию переходят.
закрепил фотодоком, выписал штраф и готово. У нас полиция такой ерундой вообще не занимается. Есть соответствующие службы с политесами. Хотя последнее время, всё больше на видеофиксацию переходят.
.....не знаю даже чего не хватает мозгов или денег поставить видеофиксацию с табличками,видно легче номера свинтить,цивилизация по кОстанайски....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16592
Re: Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 22:55
Крутяк. Молодцы форумчане, ведут культурный образ жизни. Я на концерте был Тыщу лет назад в г. Актау, группа Любэ. И то случайно, у них день города был он выступал на площади))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44893
Re: Штрафы как "сюрприз" после концерта
Отправлено: 27.05.25 - 23:11
Он что, пошел на группу или на стоянку?
Мог бы на автобусе приехать или поставить авто в стороне и дойти?
Тогда вообще не надо было идти, чтоб не жаловаться..
Логично?
Сам ведь пошел?
Мог бы на автобусе приехать или поставить авто в стороне и дойти?
Тогда вообще не надо было идти, чтоб не жаловаться..
Логично?
Сам ведь пошел?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 77, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 77
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать