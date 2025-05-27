Отправлено: - 13:39

В июне 2024 года Л. вместе с Д., М., Д. и Г. увидели в интернете фотографию о возможном участии рудничанина Х. в сбыте наркотических средств в качестве закладчика.

Цитата:А что на фотографии то был, и как по ней можно было понять что человек закладчик?)