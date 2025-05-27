Re: "Берут землю, а потом права качают" - Аким...

Отправлено: - 18:44

Акимы города много говорят, уговаривают, а воз и ныне там, потому что слабые как юридически, так и экономически, нужно требовать исполнения любых законов и грамотно наказывать, чтобы вот такого трепа на страницах СМИ не было, от слова совсем! Акимы сами распустили рекламодателей и прочих, а потом пытаются привести их и город в город-сад! Акиму нужно самому навести среди своих подчиненных, чтобы не "губы красили и одевали галстук на шею", а работали как требует закон! А иначе гнать всех в шею бездельников и говорунов! Кроме болтовни ничего нет, нет реальных карательных мер, одни уговоры! Акимам нужно быть как батька в Беларуси!Ни себе , ни кому не давать спуску! Иначе снесут!