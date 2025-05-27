Отправлено: - 14:16

maxsaf:

Ну мы уже точно знаем, какая сторона не может быть проигравшей, какой смысл что-то дальше выяснять

Цитата:США это та сторона которая не будет проигравшейРоссия ничего не выйграла и ничего никому не доказала