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≡ "Берут землю, а потом права качают" - Аким Костаная вновь требует привести рекламные щиты в порядок. В противном случае грозится демонтировать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51825
"Берут землю, а потом права качают" - Аким Костаная вновь требует привести рекламные щиты в порядок. В противном случае грозится демонтировать
Отправлено: 27.05.25 - 17:37
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Только за 2024 год в рекламные агентства направили более 100 уведомлений о нарушениях. Учитывая, что в течение года не было никаких действий по обновлению конструкций, акимат принял решение не продлевать аренду земельных участков.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3754
Re: "Берут землю, а потом права качают" - Аким...
Отправлено: 27.05.25 - 17:37
#1
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Аким города много разглагольствует о внешнем виде города, о дизайн коде проспектов и фасадов. Теперь вот, наружняя реклама у него выглядит убого и по-деревенски. А красить каждую неделю бордюры это не по-деревенски? Или распил бюджетных денег на еженедельной покраске бордюров - это другое? уже не по-деревенски? А еще каждое утро машины коммунальщиков чистят проезжую часть, одной лишь щеткой, поднимая пыль до небес, которая оседает на эти самые свежепокрашенные бордюры, здания и деревья это круто? На проспекте Аль-Фараби уже больше двух лет в асфальте дырки на месте снесенных бетонных опор, это тоже не по-деревенски и очень красит город? Когда горе-косари газоны выбивают до земли - это тоже соответствует дизайн-коду?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11990
Re: "Берут землю, а потом права качают" - Аким...
Отправлено: 27.05.25 - 17:42
#2
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Цитата:
юля елиссева:

----В точку !
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1334
Re: "Берут землю, а потом права качают" - Аким...
Отправлено: 27.05.25 - 17:55
#3
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Цитата:
юля елиссева:

Кронирование -распил ствола пополам
Газоны - косятся до земли
Дырявый асфальт, заделываемый тротуарной плиткой
Жестяные столбы - которые стоят под каким угодно углом, только не ровно
Отсутствие урн и лавочек
Отсутствие разметки на дорогах
Отсутствие деревьев, тени и свежести в городе
Постоянно перекрытые на ремонт улицы

Но заботят нас лишь рекламные баннеры.
Да разули бы они свои глаза!


Ну поставили у плазы экран, и че? Через недельку он уже работал наполовину. Шла реклама банка, но неизвестно какого - пол экрана не работает.
Ну чего пыль в глаза пускать, если не умеете делать? Зачем выкорчевывать бетонные столбы, которые еще не один десяток лет отстоят, в пользу жестянки, которую ветром мотыляет?

Делать единый внешний вид у домов и магазинов - это только демонстрация скудоумия и отсутствия полета фантазии и креатива, также - нехватки архитекторов. Не думал, что взрослые и умные люди, управляющие городом, дойдут до такого абсурдного решения
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