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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 450 из 450«1...448449450
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44889
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 00:16
#6736
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Цитата:
maxsaf:
какая сторона не может быть проигравшей, к

Если Зеленского и всех их не уничтожат, то Украина выиграет войну.
Так что надо как сегодня Медведев описал, если этого не будет, наша Россия проиграет..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44889
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 00:18
#6737
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Карта Медведева

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44889
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 00:20
#6738
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Если мы русские так не сделаем, то наши русские Герои СВО, а это бывшие убийцы и насильники с тюрем и концлагерей, останутся в одном известном органе из четырех буков на букву Ж..
Так давайте же их поддержим и скажем нет украинской агрессии!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11990
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 00:41
#6739
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----Грушевый действует :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11990
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 01:04
#6740
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Цитата:
111:
в этом году уровень жизни в этой стране превзойдёт уровень жизни в Японии.

---Ссылка будет ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27828
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 01:14
#6741
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Цитата:
111:
Ну что там, завтра на щящлыки?

Много не ешь, а то в одиночке тесно будет :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11990
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 02:01
#6742
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Цитата:
111:
Ну что там, завтра на щящлыки?

Цитата:
111:
Мы русские,



---Русские пишут грамотно ---***щящлыки*** :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44889
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 10:36
#6743
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Русские пишут грамотно ---***щящлыки***

Или Закапать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44889
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 10:47
#6744
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Ссылка будет ?

А теперь поставь сюда на ее место лет через 35 Украину.
Мы русские это понимаем и не хотим отпустить украинцев из нашего болота, будем довольствоваться только Донбассом и Крымом теперь..
А жаль..
Возьми Киев за три дня, все 30 миллионов украинцев бы жили еще столетия с нами в гамне, вот что не вышло, то не вышло..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18153
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 14:16
#6745
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Цитата:
maxsaf:
Ну мы уже точно знаем, какая сторона не может быть проигравшей, какой смысл что-то дальше выяснять

США это та сторона которая не будет проигравшей
Россия ничего не выйграла и ничего никому не доказала
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11990
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 17:29
#6746
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Цитата:
111:

----Пора уже вам мемуары сочинять ! И в шашках все силы отдали , и в сайгаках спец , и мастер фото ! И где только не бывали .
**Да, не раз с женами летал в Америку.. :-x :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11990
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 17:37
#6747
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Цитата:
111:

--**Ты что, в 1981м - 1984м не жил в Советах в степи?Я жыл.У Героя, Советского Союза, моего деда по матери..**
---Так вы всегда тут пишите , что сиротинушка , консервы приходилось умыкать с магазина ? А оказывается дед был . Да ещё какой ! Герой Советского Союза (правда , ну это только в вашем воображении .)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11990
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 17:39
#6748
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***Ты что, в 1981м - 1984м не жил в Советах в степи?*** -
---Не , не жил в степи .
Служил в Подмосковье :lol: :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27828
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 17:49
#6749
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Цитата:
abaika95: США это та сторона которая не будет проигравшей
Сторона чего? Это просто арбитр, которому вот-вот это наскучит. Зевака.
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