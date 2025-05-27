Re: "Берут землю, а потом права качают" - Аким...

Отправлено: - 17:37

Аким города много разглагольствует о внешнем виде города, о дизайн коде проспектов и фасадов. Теперь вот, наружняя реклама у него выглядит убого и по-деревенски. А красить каждую неделю бордюры это не по-деревенски? Или распил бюджетных денег на еженедельной покраске бордюров - это другое? уже не по-деревенски? А еще каждое утро машины коммунальщиков чистят проезжую часть, одной лишь щеткой, поднимая пыль до небес, которая оседает на эти самые свежепокрашенные бордюры, здания и деревья это круто? На проспекте Аль-Фараби уже больше двух лет в асфальте дырки на месте снесенных бетонных опор, это тоже не по-деревенски и очень красит город? Когда горе-косари газоны выбивают до земли - это тоже соответствует дизайн-коду?