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"Берут землю, а потом права качают" - Аким Костаная вновь требует привести рекламные щиты в порядок. В противном случае грозится демонтировать
"Берут землю, а потом права качают" - Аким Костаная вновь требует привести рекламные щиты в порядок. В противном случае грозится демонтировать
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