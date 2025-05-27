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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 00:16
Цитата:
Если Зеленского и всех их не уничтожат, то Украина выиграет войну.
Так что надо как сегодня Медведев описал, если этого не будет, наша Россия проиграет..
maxsaf:
какая сторона не может быть проигравшей, к
какая сторона не может быть проигравшей, к
Если Зеленского и всех их не уничтожат, то Украина выиграет войну.
Так что надо как сегодня Медведев описал, если этого не будет, наша Россия проиграет..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 00:18
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 00:20
Если мы русские так не сделаем, то наши русские Герои СВО, а это бывшие убийцы и насильники с тюрем и концлагерей, останутся в одном известном органе из четырех буков на букву Ж..
Так давайте же их поддержим и скажем нет украинской агрессии!
Так давайте же их поддержим и скажем нет украинской агрессии!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 00:41
----Грушевый действует
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 01:04
Цитата:
---Ссылка будет ?
111:
в этом году уровень жизни в этой стране превзойдёт уровень жизни в Японии.
в этом году уровень жизни в этой стране превзойдёт уровень жизни в Японии.
---Ссылка будет ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 01:14
Цитата:
Много не ешь, а то в одиночке тесно будет
111:
Ну что там, завтра на щящлыки?
Ну что там, завтра на щящлыки?
Много не ешь, а то в одиночке тесно будет
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 02:01
Цитата:
Цитата:
---Русские пишут грамотно ---***щящлыки***
111:
Ну что там, завтра на щящлыки?
Ну что там, завтра на щящлыки?
Цитата:
111:
Мы русские,
Мы русские,
---Русские пишут грамотно ---***щящлыки***
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 10:36
Цитата:
Цитата:
Или Закапать..
Гога:
Цитата:
Русские пишут грамотно ---***щящлыки***
Или Закапать..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 10:47
Цитата:
Цитата:
А теперь поставь сюда на ее место лет через 35 Украину.
Мы русские это понимаем и не хотим отпустить украинцев из нашего болота, будем довольствоваться только Донбассом и Крымом теперь..
А жаль..
Возьми Киев за три дня, все 30 миллионов украинцев бы жили еще столетия с нами в гамне, вот что не вышло, то не вышло..
Гога:
Цитата:
Ссылка будет ?
А теперь поставь сюда на ее место лет через 35 Украину.
Мы русские это понимаем и не хотим отпустить украинцев из нашего болота, будем довольствоваться только Донбассом и Крымом теперь..
А жаль..
Возьми Киев за три дня, все 30 миллионов украинцев бы жили еще столетия с нами в гамне, вот что не вышло, то не вышло..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18153
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 14:16
Цитата:
США это та сторона которая не будет проигравшей
Россия ничего не выйграла и ничего никому не доказала
maxsaf:
Ну мы уже точно знаем, какая сторона не может быть проигравшей, какой смысл что-то дальше выяснять
Ну мы уже точно знаем, какая сторона не может быть проигравшей, какой смысл что-то дальше выяснять
США это та сторона которая не будет проигравшей
Россия ничего не выйграла и ничего никому не доказала
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 17:29
Цитата:
----Пора уже вам мемуары сочинять ! И в шашках все силы отдали , и в сайгаках спец , и мастер фото ! И где только не бывали .
**Да, не раз с женами летал в Америку..
111:
----Пора уже вам мемуары сочинять ! И в шашках все силы отдали , и в сайгаках спец , и мастер фото ! И где только не бывали .
**Да, не раз с женами летал в Америку..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 17:37
Цитата:
--**Ты что, в 1981м - 1984м не жил в Советах в степи?Я жыл.У Героя, Советского Союза, моего деда по матери..**
---Так вы всегда тут пишите , что сиротинушка , консервы приходилось умыкать с магазина ? А оказывается дед был . Да ещё какой ! Герой Советского Союза (правда , ну это только в вашем воображении .)
111:
--**Ты что, в 1981м - 1984м не жил в Советах в степи?Я жыл.У Героя, Советского Союза, моего деда по матери..**
---Так вы всегда тут пишите , что сиротинушка , консервы приходилось умыкать с магазина ? А оказывается дед был . Да ещё какой ! Герой Советского Союза (правда , ну это только в вашем воображении .)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 17:39
***Ты что, в 1981м - 1984м не жил в Советах в степи?*** -
---Не , не жил в степи .
Служил в Подмосковье
---Не , не жил в степи .
Служил в Подмосковье
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 17:49
Цитата:
abaika95: США это та сторона которая не будет проигравшейСторона чего? Это просто арбитр, которому вот-вот это наскучит. Зевака.
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